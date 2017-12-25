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Abdulkadir Selvi: Muhalefet liderlerine kötü bir haberim olacak

Abdulkadir Selvi: Muhalefet liderlerine kötü bir haberim olacak

Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında erken seçim iddialarını değerlendirdi. Çok net konuşan Selvi, "Muhalefet liderlerine kötü bir haberim olacak. 2018’de erken seçim yok." diye yazdı.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 08:09 - Güncelleme: 25-12-2017 08:45

Abdulkadir Selvi  bugünkü köşe yazısında AK Parti kulislerine dayanarak 2018'de erken seçim olmayacağını iddia etti. Muhalefet partisi liderleri erken seçimi dilinden düşürmüyor. Hatta tarih verenler bile var. Peki iktidar partisinde neler konuşuluyor? AK Parti kulislerini yakından takip eden isimlerden Abdulkadir Selv,i çok iddialı bir yazıyla okurların karşısına çıktı.

"Muhalefet liderlerine kötü bir haberim olacak. 2018’de erken seçim yok." diye yazan Selvi, köşesinde "Yerel seçimler 31 Mart 2019 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ise 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak." ifadelerini kullandı. "Siyasette 24 saat dahi uzun bir süredir denilen bir ülkede nasıl bu kadar net konuşabiliyorum?" sorusunu soran yazar, yanıtını da şu ifadelerle veriyor:

İKTİDAR EKONOMİNİN KÖTÜYE GİDECEĞİ PERSPEKTİFİNDEN BAKMIYOR: "Çünkü erken seçim kararı alacak olan iktidar partisinin nabzını tutuyorum. AK Parti’de hazırlıklar normal zamanında yapılacak olan seçimlere göre yürütülüyor. Ekonominin daha kötüye gideceği, AK Parti’nin yerel seçimlerde düşük çıkan oy oranının Cumhurbaşkanlığı seçimlerini olumsuz etkileyeceği ihtimalleri ise tartışılıp sonuçlandırıldı. İktidar, ekonominin kötüye gideceği perspektifinden bakmıyor. Tam aksine alınan tedbirlerle en zor dönem olan 2017’nin başarılı bir şekilde atlatıldığı kanaati hâkim. AK Parti, yerel seçimlerde daha düşük oy alıyor. Hem Bakanlar Kurulu’nda hem partinin yetkili kurullarında bu konu, “Yerel seçimlerde makas açılıyor. O nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimlerini öne alalım” teklifi gündeme geldiğinde Erdoğan, iki seçim arasında 7 ay olduğunu makul bir açıklık oluşturulduğunda onun telafi edilebileceğini belirtmişti.

YOL HARİTASI: Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan referandumu gecesinde bir yol haritası çizdi. 2017 yılını yerel yönetimlerde ve AK Parti teşkilatlarında “değişim” yılı olarak ilan etti. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Niğde, Düzce belediye başkanlarını değiştirerek yerel yönetimlerdeki değişimi gerçekleştirdi. Teşkilatlardaki değişimi tamamlıyor. Şimdi ikinci aşamaya geçilecek. Erdoğan 2018 yılını, yerel yönetimlerde ve iktidarda icraat yılı olarak belirledi. O nedenle muhalefetin ekonomi kötüye gidecek öngörüsü tutmayacak. Zaten şimdiye kadar hangi öngörüleri tuttu ki?"

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 25 Aralık 2017 08:41 Yahu bu selvi de selvi ağacı gibi bir o yana dalgalanıyor bir bu yana :) Daha geçenlerde erken seçim olabilir diyen bu değil miydi? Karar verin artık olur mu olmaz mı? Ben olacağı kanaatinde değilim, zira önümüzde koca 1,5 yıllık süre var, iktidar bu süreyi neden kullanmasın ki? Üstelik ekonomi rayında giderken ve terörün beli kırılmışken, BM oylamasında prestij kazanmışken (ki sonuna kadar hakkıdır). Erken seçim işini unutun sayın yazarlar.

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