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Abdulkadir Selvi: Erdoğan kimsenin gözünün yaşına bakmaz!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan kimsenin gözünün yaşına bakmaz!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Binali Yıldırım ve bakanların adaylığıyla ilgili sözlerini değerlendirdi. Selvi, ''Erdoğan kazanacak aday konusunda kararlı. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Kazanacağını gördüğü anda bakan, genel başkan yardımcısı dinlemeyip sahaya sürecek'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 08:48 - Güncelleme: 07-11-2018 08:48

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak "Erdoğan seçim startını verdi. Seçim kampanyasını ise bir kez daha Kılıçdaroğlu üzerine kuracak. Böylece seçimleri AK Parti ve CHP yarışına çevirecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti’nin yerel seçimlerde kullanacağı sistemin ilk denemesini yaptığını belirten Selvi, sistemin adının “sandık esaslı çalışma modeli” olduğunu açıkladı.

"Erdoğan'ın seçim stratejisi ve yeni sistem" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhalefet milletvekili olarak sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alacağını belirten Selvi, yazısının devamında "Miting meydanlarından bolca "Bay Kemal" sesleri yükselecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Meral Akşener'i değil, Muharrem İnce'yi hedef almıştı. Böylece muhalif oylar İnce'de toplanırken muhafazakâr seçmende CHP karşıtlığının oluşmasını sağlamıştı. CHP Lideri'nin de bu durumdan rahatsız olduğunu sanmıyorum. Bir tek hakaret ettiği için tazminat ödemeye mahkûm oluyor" dedi.

ERDOĞAN KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAZ: Selvi, dün Erdoğan'ın partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı grup konuşmasına gelen kalabalığı da ele aldı. "AK Parti 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 45.5 oy almıştı. Erdoğan onun bir tık üstünü işaret etti. Erdoğan konuşmasını tamamladı, kulise çıktı" diyen Selvi, şöyle devam etti:

BİRAZ SABIRLI OLMAKTA FAYDA VAR: "Cumhurbaşkanlığı muhabirleri ise bir köşeye mevzilenmişlerdi. Erdoğan'a iyi sorular sorarak haberi söküp aldılar. O sorulardan biri, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığıydı. Soru "Sayın Meclis Başkanı'nın ismi geçiyor. Sizin de gönlünüzdeki isim Binali Yıldırım mı, bir karar verildi mi?" diye gelince Erdoğan, "Sizin bu gönlünüzden geçenleri temenni ediyorum ki takvim içerisinde gideririz. Biraz sabırlı olmakta fayda var" diye karşılık verdi.

BİNALİ YILDIRIM'A YEŞİL IŞIK MI: Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra kulis karıştı. Kimi bu sözleri Binali Yıldırım için yeşil ışık olarak yorumladı, kimi kinayeli bir cevap olarak gördü. Ben işin içinden çıkamadım. Takdir sizin. Ama Erdoğan'ın bir soruya verdiği yanıt daha vardı.

ERDOĞAN KİMSEİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAZ: "Bakanlardan belediye başkanı olabilir mi?" sorusuna Erdoğan, "Darda, zorda kaldık mı niye olmasın" karşılığını verdi. Erdoğan kazanacak aday konusunda kararlı. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Kazanacağını gördüğü anda bakan, genel başkan yardımcısı dinlemeyip sahaya sürecek.

Binali Yıldırım ve bakanlar aday olacak mı Erdoğan açıkladı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 07 Kasım 2018 09:54 akp de istişarede dem vuranalr şimdi de erdoğan kimsenin gözünün yaşına bakmaz diyor.hani akp de istişare vardı?akp de istişare bir kılıftır.akp de istişare, erdoğan ın emrini onayalayan noterdir.akp de istişare,erdoğan ın dayatmalarını onaylar.

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