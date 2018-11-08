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Abdulkadir Selvi: ABD Karayılan Bayık ve Kalkan'ı paketleyip...

Abdulkadir Selvi: ABD Karayılan Bayık ve Kalkan'ı paketleyip...

ABD yönetiminin PKK liderleri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın başına ödül koyması herkesi şaşkına uğratmıştı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ABD'nin bu sürpriz kararını değerlendirdi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 09:10 - Güncelleme: 08-11-2018 09:10

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD yönetiminin PKK liderleri Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın yakalanmasına yardımcı olanlara para ödülü verme kararını değerlendirdi.

Abdulkadir Selvi, "ABD'nin PKK kararı ne anlama geliyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında "ABD, PKK yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın başına 12 milyon dolar ödül koydu diye kelle avcılarının ‘Vahşi Batı'dan Kandil'e doğru yola çıktığını düşünmeyin" ifadesini kullandı. 

Sözlerine "Ya da Öcalan'ı paketleyip Türkiye'ye teslim ettikleri gibi Karayılan, Bayık ve Kalkan'ı da bir sabah paketleyip Türkiye'ye teslim edecekleri beklentisine girmeyin" diye devam eden Selvi, şunları kaydetti: ABD'nin PKK'nın ‘troykası'nın başına koyduğu ödülle ilgili Ankara'da "ihtiyatlı bir iyimserlik" söz konusu. Öyle aman aman eteklerin zil çaldığı sevinçli bir durum söz konusu değil ama atılan adım küçümsenmiyor. Tam aksine siyasi ve sembolik anlamı büyük bir karar olarak görülüyor.

İLK KEZ BAŞLARINA PARA ÖDÜLÜ KONULUYOR: ABD, PKK'yı 1997 yılında terör örgütü listesine aldı. PKK'nın bazı yöneticilerinin kara para aklama suçu kapsamında ABD'deki mal varlıklarının dondurulması yoluna gidildi. Ama PKK'nın ilk üç numarasının başına para ödülü ilk kez konuluyor. Belli ki bu karar öncesinde Türkiye ile ABD arasında bir arka kapı diplomasisi işlemiş, mutfakta bir şeyler pişirilmiş. Çünkü karar Ankara'da sürpriz olarak karşılanmadı.

ANKARA'DA CEVABI ARANAN SORULAR: Ankara’da cevabı aranan sorular var.ABD, PKK’yla ilgili bir konsept değişikliğine mi gidiyor?ABD, Irak’taki PKK ile Suriye’deki YPG’yi ayrıştırıyor mu? PKK’nın aleyhine adım atan ABD’den YPG’nin lehine bir hamle mi gelecek?

ECEVİT ÖCALAN NEDEN VERİLDİ ANLAMADIM DEMİŞTİ: Öcalan Türkiye’ye teslim edildiği zaman Ecevit, “Amerika Apo’yu neden verdi anlamadım” demişti. Geçmiş tecrübeler ışığında ABD’nin bundan sonraki hamlesinin ne olacağı merak ediliyor. ABD’nin bir süredir PKK ile YPG’yi ayrıştırmaya çalıştığı yönünde istihbaratlar alınıyordu.

ABD YPG'Yİ TERCİH ETTİ: PKK, ABD ve AB ülkelerinde terör örgütü olarak ilan edilmiş kanlı bir örgüt olduğu için onun Batı kamuoyuna pazarlanmasında güçlükler vardı. ABD ve PKK tarafından tepeden tırnağa dizayn edilen YPG ise Suriye’de DEAŞ’a karşı silahlı mücadele veren seküler Kürt güçleri olarak gösterildiği için Batı kamuoyunda bir sempati oluşturdu. O nedenle ABD eski ürün olan PKK’yı değil, yeni sürüm YPG’yi tercih etti.

ABD duyurdu! Karayılan için 5 milyon dolar ödül koyduk

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 09:19 hiç sanmıyoruz bizde zaten selvi boylum abd maşası beslediği bir örgütü sana verirmi bu adamlar caniler sapıklar bunca zaman bulunamadıysa yakalanamıyorsa bilki arkalarında bir güç var o güçte abd olması muhtemel

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