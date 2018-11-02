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Abdulhamit Gül'den o savcıyla ilgili flaş karar

Abdulhamit Gül'den o savcıyla ilgili flaş karar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HSK Başkanı sıfatıyla Trabzon'da bir çocuğu tacizle suçlanan şüpheliyi serbest bırakan savcı hakkında inceleme izni verdi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 15:04 - Güncelleme: 02-11-2018 15:04

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı olarak, Trabzon’da küçük bir çocuğa istismarda bulunan şüpheliyi, 'Önce serbest bıraktığı, sonra sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gözaltına aldığı' iddialarına muhatap olan savcı ile ilgili müfettiş incelemesine izin verdi.

HSK 1. Dairesinin teklifi üzerine, iddiaları değerlendiren Kurul, savcı hakkında soruşturma izni isteyen yazıyı HSK Başkanı Abdulhamit Gül’e sundu. Bakan Gül, inceleme başlatılması ile ilgili ‘olur’ verdi.

HSK, konuyla ilgili iddiaları araştırması için müfettiş görevlendirecek. Kurul, müfettişten gelecek inceleme raporu doğrultusunda soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına karar verecek.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA TUTUKLANDI
Olay, 29 Ekim günü Ortahisar ilçesinde yaşandı. Cadde üzerinde tek başına oyun oynayan 5 yaşlarındaki kız çocuğunu fark eden Mesut T., tacizde bulundu. Çevreyi gözetleyen ve kimsenin olmadığı sırada eylemini sürdüren şüpheli, yaslandığı bir atölyeye ait işletmenin arka kapısının açılması ile gelen kişiyi fark edince çevreden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, yakalanıp, gözaltına alınan Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Sosyal medyada şüphelinin serbest bırakılmasına büyük tepki gösterilirken, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılıp gözaltına alınan Mesut T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trabzon'da küçük çocuk sapığını bu iğrenç görüntüler ele verdi

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • uzakdaki dost 02 Kasım 2018 16:12 Hani derlerya apdestsiz buyurun cenaze namazina. Niye boyle yaziyorum herucsenede veya dort,bes senede uc bes oy alacamdiye AF cikarirlarsa boyle ucuz siyasetden gelen pislikler bunlar bunlar gibisini cesaretlendiren yasalardan cekinmeyisleri yazik bu guzel ulkeye Ben bir 1970,li MHPli olarak sayin Bahcelinin bu af dayatmasini mantiksiz buluyorum ciddi anlnmda dusunulmeli. saygilarimla.

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KİMDİR ?
Abdulhamit Gül
ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül kimdir aslen nereli, eşi İlknur Gül ve çocukları hakkında merak edilenler: Abdulhamit Gül aslen Gaziantepli. 1977 Nizip doğumlu olan Abdulhamit Gül imam hatip lisesi mezunu. Ankara Ünivers

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