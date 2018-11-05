Abdülhamid'in torunundan olay dolar paylaşımı! Dolar 1.5 liraya inecek...

SULTAN 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, kişisel Twitter hesabından ekonomi ve yatırımla ilgili ‘tavsiyeler’ verdi. Elinde dövizi olanlara seslenen Osmanoğlu, "Varsa dolarınız satın, 1.5 TL'ye inme durumu var" iddiasında bulundu.

Aynı zamanda TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin de danışmanlığını yapan Osmanoğlu, dolar/TL kurunun düşeceğini iddia ederek, "Varsa dolarınız satın. 1.5 tl'ye inme durumu var" paylaşımında bulundu.

Osmanoğlu'nun bu paylaşımı yaptığı gün (2 Kasım) dolar/TL 5.4289'du. Haberin girildiği saatlerde dolar/TL 5.4468 seviyesinde seyrediyordu.