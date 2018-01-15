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ABD'nin YPG açıklamasına Türkiye'den ilk yanıt

ABD'nin YPG açıklamasına Türkiye'den ilk yanıt

ABD'nin YPG açıklamasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yanıt geldi. Kalın, "Bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir" dedi. Kalın, "Türkiye ulusal güvenliği için tedbirleri almaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2018 19:11 - Güncelleme: 15-01-2018 00:23

ABD'nin YPG açıklamasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yanıt geldi. Kalın, "ABD DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG’ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hâle getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir" dedi. Kalın, "Türkiye ulusal güvenliği için tedbirleri almaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

ABD'den YPG ordusuna ilişkin bir açıklama geldi. Koalisyon'dan, "Milislerden yeni bir sınır güvenlik gücü için çalışıyoruz. Yeni sınır güvenliği birimi 30 bin kişiden oluşabilir" açıklaması yapıldı.

ABD'den şok edici YPG açıklaması! Türkiye sınırında...

Kararın arından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Teröre karşı her türlü müdahale hakkımız mahfuzdur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri, ’DAEŞ ile mücadele’ gerekçesiyle PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG’ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur" açıklamasında bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Nil Kaya 14 Ocak 2018 23:37 Derdimiz Gericik.... Yobazlık!_____________________ İmam hatipler kapatılmalıdır? Sistemli olarak her gün, her derste bilimsel laik değerlere küfrediliyor, müslümanların zulüm gördüğü, ezildiği, mağdur edildiği propagandası yapılıyor.............

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