  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı'na göre Türkiye tekere çomak soktu!

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı'na göre Türkiye tekere çomak soktu!

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay Rex Tillerson’ı görevden alarak yerine Dışişleri Bakanı olarak atadığı CIA Direktörü Mike Pompeo, Türkiye ile ilgili ilk skandal açıklamalarını ABD Senatosu'nda yaptı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-04-2018 08:54 - Güncelleme: 13-04-2018 09:39

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay Rex Tillerson’ı görevden alarak yerine Dışişleri Bakanı olarak atadığı CIA Direktörü Mike Pompeo’nun Senato onay süreci dün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Viladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yaptığı toplantının amacının "Suriye'yi paylaşmak" olduğunu iddia eden Pompeo, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı için de "Tekere çomak sokmak" dedi...

Senatoda, Dışişleri Komisyonu’nun karşısına çıkan Pompeo, Demokrat Bob Menendez’in Ankara’daki Suriye zirvesinde çekilen Erdoğan-Putin-Ruhani fotoğrafını göstererek sorduğu “Bana bu fotoğraftaki sorunu söyler misiniz. Bu üç lider Suriye’de ne olacağını konuşuyor ve ABD orada bile değil. Bunun müttefikimiz İsrail açısından sonuçları nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sorunuzdaki önermeye büyük ölçüde katılıyorum. Bir dizi sorunun çözümü için kuvvetli bir diplomatik çaba içinde olmalıyız. Onlar Suriye’yi nasıl paylaşacaklarını konuşmak amacıyla oradaydılar. Bu nedenle de Amerikalılar da tartışmanın parçası olmalı.”

ABD’nin ‘müstakbel’ Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yukarıdaki fotoğrafla ilgili değerlendirmesinin sonunda "Zaten son derece karmaşık olan duruma Türkiye'nin Afrin'e girmesi eklenince tekere bir çomak daha sokuldu.” dedi. ABD Dışişleri Bakanı adayı, diğer yandan ''Bu görüşmelerin parçası olabiliriz'' diye ekledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı'na göre Türkiye tekere çomak soktu! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • tepe 13 Nisan 2018 10:03 birazdan cikar tayyip der: sen fetocusun bizim yüzde eli alkis tutar

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro