ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı'na göre Türkiye tekere çomak soktu!

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay Rex Tillerson’ı görevden alarak yerine Dışişleri Bakanı olarak atadığı CIA Direktörü Mike Pompeo’nun Senato onay süreci dün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Viladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yaptığı toplantının amacının "Suriye'yi paylaşmak" olduğunu iddia eden Pompeo, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı için de "Tekere çomak sokmak" dedi...

Senatoda, Dışişleri Komisyonu’nun karşısına çıkan Pompeo, Demokrat Bob Menendez’in Ankara’daki Suriye zirvesinde çekilen Erdoğan-Putin-Ruhani fotoğrafını göstererek sorduğu “Bana bu fotoğraftaki sorunu söyler misiniz. Bu üç lider Suriye’de ne olacağını konuşuyor ve ABD orada bile değil. Bunun müttefikimiz İsrail açısından sonuçları nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sorunuzdaki önermeye büyük ölçüde katılıyorum. Bir dizi sorunun çözümü için kuvvetli bir diplomatik çaba içinde olmalıyız. Onlar Suriye’yi nasıl paylaşacaklarını konuşmak amacıyla oradaydılar. Bu nedenle de Amerikalılar da tartışmanın parçası olmalı.”

ABD’nin ‘müstakbel’ Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yukarıdaki fotoğrafla ilgili değerlendirmesinin sonunda "Zaten son derece karmaşık olan duruma Türkiye'nin Afrin'e girmesi eklenince tekere bir çomak daha sokuldu.” dedi. ABD Dışişleri Bakanı adayı, diğer yandan ''Bu görüşmelerin parçası olabiliriz'' diye ekledi.