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ABD'nin yeni dışışleri bakanı belli oldu

ABD'nin yeni dışışleri bakanı belli oldu

ABD'de Dışişleri Bakanlığı'na eski CIA Direktörü Mike Pompeo'nun atanmasına karar verildi. Pompeo için senatoda yapılan oylamada 100'den fazla isim yeni atama için "evet" oyu verdi.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 22:20 - Güncelleme: 26-04-2018 22:20

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu. Eski Bakan Rex Tillerson'dan boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğuna eski CIA Direktörü Mike Pompeo getirildi.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı’na aday gösterdiği eski CIA Direktörü Mike Pompeo’nun bu göreve getirilmesini onayladı. Pompeo’ya 100’den fazla senatör ‘evet’ oyu verdi.

Senato’nun tamamı onayladıktan sonra Dışişleri Bakanı adayının, yeni göreve başlaması için sadece yemin etmesi gerekecek. Yemin töreninin onay günü yapılabileceği belirtiliyor.

İLK YURTDIŞI PROGRAMI BELLİ OLDU

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ilk ziyaretlerini Brüksel, Riyad, Kudüs ve Amman'a yapacağı bildirildi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun yapacağı ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo'nun 26-30 Nisan tarihlerinde Brüksel, Riyad, Kudüs ve Amman'da olacağını belirten Nauert, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı, 26-27 Nisan'da Brüksel'e giderek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve NATO ülkeleri dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek. Bu süre içerisinde müttefikler, Temmuz'da yapılacak devlet başkanları ve hükümet toplantılarının gerçekleşeceği NATO konferanslarını görüşecek. Dışişleri Bakanı daha sonra ise Ortadoğu'yu ziyaret edecek. Burada Suudlu, İsrailli ve Ürdün'lü liderlerle görüşerek kritik bölgesel konuları ve ikili ilişkileri ele alacak."

Trump'ın Rex Tillerson'un yerine aday gösterdiği Pompeo, Senato'da bugünkü oylamada 57'ye karşı 42 oyla ABD'nin 70. Dışişleri Bakanı olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının Tillerson döneminde daha "pasif" bir rol oynadığı eleştirilerine karşı, Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığına yeni bir soluk katması bekleniyor.

Temsilciler Meclisinde üç dönem Cumhuriyetçi Partiden Kansas vekili olarak görev yapan Pompeo, aynı zamanda Kongre'de İstihbarat Komitesi üyeliği yapmıştı. Pompeo, Ocak 2017'de de Trump tarafından CIA'nın başına getirilmişti.

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