ABD'nin Türkiye planı asıl dava yeni başladı

ABD'de görülen Hakan Atilla davasını başından beri takip eden Habertürk yazarı Serdar Turgut, bugünkü köşe yazısında konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın jüri tarafından 5 ayrı iddiadan suçlu bulunmasıyla ilgili yazar, "Türkiye’nin yönetimiyle ilgili açılmasının planlandığı bilinen bir dizi dava için bir tür deneme mahiyetindeydi." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN ZARRAB KOZU: Süresi az olsa da Zarrab bir hapis cezası alacağını ancak daha iyi koşullarda hapiste tutulacağını ifade eden Turgut, "Bunu FBI’ın da istediği ve ileride daha değişik davalarda tanık olarak kullanmak için Zarrab’ı sürekli denetim altında tutmak istediği söyleniyor" diye yazdı.

FBI'ın Türkiye'den kaçırdığı FETÖ'cü polis Hüseyin Korkmaz'ın da Zarrab gibi ileride Türkiye aleyhine açılacak davalarda tanık olarak kullanılmak için tutulacağını belirten Turgut, yazısını böyle sonlandırıyor:

ASIL AMAÇ SİYASİ: Önceki gün Hakan Atilla’ya yapılan acımasızlığı izledik, ama bu durum, davada konuşulanları son duyacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü ABD bir şeyler planlıyor ve yakında yeni girişimlerin gelmesi hiç de sürpriz olmayacak.

ATİLLA DAVASINDA ALINAN SONUÇ YAPTIRIMLARIN BİR TÜR AÇILIŞI OLACAK: Türkiye’yle ilgili siyasi içerikli bazı yaptırımlar üzerinde zaten çalışılmaktaydı Washington’da. Atilla davasında alınan sonuç, o yaptırımların da bir tür açılışı olacak. Özellikle Hazine’de yapılan bazı bankaların hedeflendiği çalışmada Atilla davasında sunulan deliller gerekçe olarak alındı bile.

Önceki gün jüri kararını açıkladıktan sonra salondan çıkarken, “İnşallah bu berbat yeri bir daha görmem, bu tür insanlık dramlarını yeniden yaşamam” demiştim, ama öyle görünüyor ki hedefte Türkiye’nin olduğu başka davalar için de tekrardan buraya gelmek zorunda kalacağım.

EŞİ HENÜZ GÖRÜŞEMEDİ: Kocası hakkındaki karar okunurken üzüntüden yıkılan Burçin Atilla, salondan çıkar çıkmaz görüşmek umuduyla adalet sarayının hemen yakınında olan Hakan Atilla’nın tutulduğu hapishaneye Avukat Halil Uzun’la birlikte gitmişti. Dün konuştuğum Hakan Atilla’nın avukatı Uzun, yetkililerin ne yazık ki görüşmeye izin vermediklerini söyledi.

Burçin Hanım görüşme oluncaya kadar New York’ta kalacak. Avukatı, gelecek çarşamba için bir görüşme ayarlamaya çalıştıklarını anlattı. Bu olasılık için önceden hazırlıklı olduklarını ve bir üst mahkemeye hemen başvuracaklarını söyleyen Uzun, “Davada gördünüz, gerek delil olarak sunulan belgelerin yetersizliği, gerekse Hakan Atilla’yı onlara bağlayış biçimlerinin hukuken uygun olmadığını düşünüyoruz ve bunları bir üst mahkemede başarıyla anlatacağız” dedi.

Serdar Turgut'un yazısının tamamı