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ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi 'pes' dedirtti

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi 'pes' dedirtti

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman, Yahudi yerleşim birimlerine yönelik, karşıt yayın yapan İsrailli Haaretz gazetesini eleştirdi.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 14:10 - Güncelleme: 09-02-2018 14:10

ABD'li Büyükelçi Friedman sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Filistin topraklarındaki gayrimeşru Yahudi yerleşimlere karşı çıkan İsrail'in Haaretz gazetesini eleştirerek,  "Haaretz'e ne oldu böyle? Dört küçük çocuk oturmuş öldürülen babalarının yasını tutuyor. Bu yayın, onların toplumlarını lanetlerden oluşan bir dağa çağırıyor. Bunlarda hiç edep yok mu?" ifadelerini kullandı. 

Haaretz gazetesiyle Friedman arasında bir süredir Yahudi yerleşim birimlerinden dolayı karşılıklı tartışmalar yaşanıyordu.

Son olarak Haaretz yazarı Gideon Levy, Friedman'ı Yahudi yerleşim birimlerine bağışta bulunmasından dolayı eleştirmişti. 

Haaretz gazetesi, Filistin topraklarında gayrimeşru Yahudi yerleşim birimleri kurulmasına karşı çıkıyor. Gazete söz konusu adımın, barışın önündeki engel olduğunu savunuyor. 

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