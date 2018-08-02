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ABD'nin tehdidiyle ilgili Rahip Brunson'dan ilk yorum!

ABD'nin tehdidiyle ilgili Rahip Brunson'dan ilk yorum!

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin ABD ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gerilimden dolayı 'tedirgin olduğunu' söyledi.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 20:24 - Güncelleme: 02-08-2018 20:24

ABD'li papaz Andrew Brunson'un avukatlığını yapan İsmail Cem Halavurt, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan müvekkili Brunson için "Pastör Brunson cezaevindeki durumundan daha iyi bir durumda şu an. cezaevindeyken ciddi psikolojik sorunlar yaşıyordu. Ciddi sağlık sorunları var. Ama şu anda evinde biraz daha kendisini iyi hissediyor" dedi.

Halavurt, ABD ile Türkiye arasındaki gerilime ilişkin şunları söyledi:

"Kendisi tüm bu siyasi gelişmelerden tedirgin. Tabii ki Amerikan hükümetinin haklarını savunmasından memnun ancak olayda gerilim tırmandıkça o da rahatsızlık duyuyor Durumun öznesi durumunda kalıyor. Bu da onu tedirgin ediyor, rahatsız ediyor. Ama bir an önce ülkesine Amerika'ya dönmek istiyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kundemacı 02 Ağustos 2018 21:38 Bu papaz efendi: "Ama bir an önce ülkesine Amerika'ya dönmek istiyor." iyi güzelde senin hakkında bazı iddialar, seni nasıl gönderelim? Sonra suçluları ABD' ye göndermek gibi bir uygulamamız yok. Eğer Türkiye' den gitmek istiyorsa Deniz YÜCEL' i Almanya' ya gönderdiğimiz gibi onuda tarifeli uçakla Almanya' ya göndeririz, özel uçak yok.

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