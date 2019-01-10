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ABD'nin Suriye oyunu bitmek bilmiyor

ABD'nin Suriye oyunu bitmek bilmiyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye'den çekileceğini açıklayan Başkan Trump'ın iç savaş ülkesinde yeniden bir askeri harekat istediğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 17:32 - Güncelleme: 10-01-2019 17:32

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ile ilgili kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Mısır'da çeşitli temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo burada Suriye konusuna değindi.

Pompeo, 'Donald Trump, Suriye'de yeniden askeri alanda etkinlik kurmayı düşünüyor ama umarım buna gerek kalmaz' şeklinde kafa karıştıran açıklamalar yaptı. Ortadoğu'daki ABD varlığına da değinen Mike Pompeo, 'ABD Ortadoğu'da her zaman özgürleştirici bir güç olmuştur, asla işgalci olmamıştır.' dedi. Pompeo, ABD' nin askeri müdahalede bulunduğu yerlerden geri çekildiğinde ise her zaman kaosun ortaya çıktığını savundu.

'SON İRAN ASKERİNE KADAR MÜCADELE ETMELİYİZ'

İran'la ilgili olarak da konuşan Pompeo, 'İran'a karşı birlik olmalıyız dedi. Müttefiklerimizle beraber çalışarak diplomasi yoluyla en son İran askerine kadar onları Suriye'den çıkarmalıyız' dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Ocak 2019 17:43 Bütçede Aslan Payı 388,9 milyar lirayla Maliye’ye!... 60 milyar Seçim ödeneği ayrıldı.

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