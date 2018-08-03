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ABD'nin ortağından ilginç analiz: Bu savaşı Türkler kazanır!

ABD'nin ortağından ilginç analiz: Bu savaşı Türkler kazanır!

ABD'nin Orta Doğu'da İsrail'den sonra en büyük ortağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde 'Al-Mustaqbal' isimli araştırma merkezinin Türkiye uzmanı Abdel Latif Hicaz, ABD ile Türkiye arasında yıllardır devam eden ve ABD'nin son adımıyla soğuk bir savaş haline gelen gerilimde kazananın her zaman Türkiye olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 20:06 - Güncelleme: 03-08-2018 20:06

ABD'nin Orta Doğu'da İsrail'den sonra en büyük ortağı olan BAE'den 'Al-Mustaqbal' isimli araştırma merkezinin Türkiye uzmanı Abdel Latif Hicaz yaptığı açıklamada, "Türk bakanlara karşı uygulanan yaptırımlarla yeni bir boyut kazanan Türkiye-ABD ilişkilerindeki kötüleşme yeni değil, aralarındaki görüş farklılıklarının uzun süre devam etmesine karşın, her zaman kazanan Türk pragmatizmi oluyor" ifadelerini kullandı.

Abdel Latif Hicaz konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerdeki gerginlik yeni değil, yıllardır devam ediyor. Eski Başkan Obama zamanında da böyleydi, ABD'nin Suriye'deki Kürtlere olan desteği ve muhalif Türklerin sığınağı olma durumu devam ediyor ve bu da Türkiyeyi kızdıran bir durumdur.

"TÜRKİYE'NİN BİR DE ABD'Yİ KARŞISINA ALMASI FAYDA GETİRMEZ"

Ancak Türkiye her zaman pragmatik davranır, bu nedenle gerginliği düşürmek için sert beyanların tonunu bir süre sonra yumuşatıp, bazı tavizler vererek uzlaşma yoluna gider. Ayrıca, AB ile, Basra Körfezi ülkeleriyle ve diğer bazı Arap ülkeleriyle sorunlar yaşayan Türkiye'nin, ABD'yi karşısına alması kendisine fayda getirmez."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 20:35 Araplar dediyse Dogrudur, Tek Dostumuz Araplar!

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