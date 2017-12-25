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ABD'nin korkunç planı! 10 bin DEAŞ'lı oraya yerleştirildi!

ABD'nin korkunç planı! 10 bin DEAŞ'lı oraya yerleştirildi!

Suriye ve Irak’tan tahliye edilen DEAŞ’lı teröristler Afganistan’a yerleştiriliyor. Rusya, Afganistan’da 10 bin DEAŞ’lı olduğunu ve sayının arttığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 09:27 - Güncelleme: 25-12-2017 09:27

Suriye ve Irak’tan kaçan DEAŞ militanları Afganistan’a yerleştiriliyor. Rusya, Afganistan’da 10 bin civarında DEAŞ militanının bulunduğunu tahmin ettiğini,Suriye ve Irak’tan kaçan militanların gelmesiyle bu sayının daha da artmakta olduğunu açıkladı. Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, “Rusya, Afganistan’da DEAŞ’ın yükselişi hakkında alarm zillerini çalan ilk ülkelerden biri oldu.

DEAŞ, ülkedeki gücünü son dönemde önemli ölçüde artırdı. Tahminlerimize göre, militanların sayısı 10 bini geçiyor ve Suriye’yle Irak’tan yeni savaşçıların gelişiyle birlikte bu sayı artmaya devam ediyor” dedi.

ABD TARAFINDAN DESTEKLENİYOR: Afganistan’ın eski Devlet Başkanı Hamid Karzaide bir süre önce yaptığı açıklamada ülkesinde terör örgütü DEAŞ’ın varlığının ABD’nin projesi olduğunu söylemiş, DEAŞ üyelerinin hepsinin yurt dışından bazı hedefler için getirildiğini ve terör örgütünün ABD tarafından desteklendiğini ifade etmişti.

ABD'NİN KİRLİ PLANI

ABD’nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde de Pakistan’da terör örgütlerinin faaliyet gösterdiği iddiası yer almıştı. Son gelişmeler, Türkiye, Avrupa, Orta Asya Cumhuriyetleri, Afganistan ve Pakistan’ı birbirine bağlayacağının, dünyanın en büyük ulaşım ve ticaret projesi olarak görülen Çin’in ‘Tek Kuşak- Tek Yol projesinin hedef tahtasına konulduğunun, Afganistan’a yerleştirilen DEAŞ militanları ile projenin baltalanmak istendiğinin işaretlerini veriyor. 

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