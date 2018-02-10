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ABD'nin kara listeye aldığı Türk! DEAŞ'ın paravan şirketi...

ABD'nin kara listeye aldığı Türk! DEAŞ'ın paravan şirketi...

ABD Hazine Bakanlığı aralarında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da bulunduğu üç kişiye yönelik olarak, terör örgütü DEAŞ’a yardım ettikleri gerekçesiyle yaptırım kararı aldığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 19:06 - Güncelleme: 10-02-2018 00:06

ABD Hazine Bakanlığınca 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler' listesine alınan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yunus Emre Sakarya, Filipinli Abdulpatta Escalon Abubakar ve Somalili Muhamed Mire Ali Yusuf’un ABD’deki tüm mal varlıklarına el konuldu ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle ticari işlem yapması yasaklandı.

Kararda, Sakarya’nın sahip olduğu Profesyoneller Elektronik’in kurulduğu 2015’ten bu yana DEAŞ’a insansız hava aracı elektronik aksamları sağladığı belirtildi.

“DEAŞ’ın paravan şirketi” diye tanımlanan Profesyoneller Elektronik’in 2016’nın ilk yarısında terör örgütüne 500 bin dolarlık İHA ekipmanı tedarik ettiği açıklamada ifade edildi.

Ticaret Sicili’ne göre Profesyoneller Elektronik Tic.İth.ve İhr.Ltd.Şti. Ankara Keçiören merkezli bir şirket ve resmi kayıtlara geçen tek yetkilisi, 'müdür2 unvanıyla Yunus Emre Sakarya. Elektronik ticaret ve dış ticaret alanlarında faaliyet göstermek üzere 500 bin TL sermaye ile Aralık 2015’te kurulan şirketin internet sitesi www.warriorgears.com. ('Warrior gears' İngilizce'de 'savaşçı ekipmanı' anlamına geliyor) Ancak şu an Türkiye’den bu siteye erişilemiyor ve kamuya açık diğer kaynaklarda da şirketin irtibat bilgileri yer almıyor.

ABD'nin Türkiye'den ne isteyeceği belli oldu

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