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ABD'nin İran yaptırımı: Türkiye gaz alacak mı bakan açıkladı

ABD'nin İran yaptırımı: Türkiye gaz alacak mı bakan açıkladı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, kontrat hükümlerine dayalı olarak İran ile ticaretin devam edeceğini söyleyerek, ABD'ye giden Türk heyetin İran'a yaptırımlar da dahil olmak üzere bir seri konu hakkında müzakere yaptığını ve bu diyalogdan iyi bir netice çıkacağı kanaatinde olduğunu belirtti. 

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 11:53 - Güncelleme: 08-08-2018 11:53

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Doğalgaz ithalatımız uzun dönemli bir kontrata dayanıyor. Vatandaşı soğukta veya elektriksiz karanlıkta bırakmak gibi bir durum olamayacağına göre kontrat hükümlerine dayalı olarak bu ticaretimiz devam edecek" dedi.

A Haber'in canlı yayınında konuşan Dönmez, ABD'nin İran'a uygulayacağı ambargo ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iş yapanların ABD ile iş yapamayacağı açıklamasına yönelik olarak, arz güvenliğinin son derece önemli olduğunu ve Türkiye ile İran arasında çok eski yıllara dayanan bir ticaret ilişkisi olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

NE OLMUŞTU?
ABD'nin İran yaptırımlarının ilk bölümü ülkenin dolar alımları, metal ticareti, kömür ve otomobil sanayi sektörünü hedef alıyor. Söz konusu yaptırımlar, dün sabah saatlerinde devreye girmiş, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapanların kendileriyle çalışamayacağını belirtmişti.

"Başta doğalgaz ve petrol olmak üzere. Doğalgaz ithalatımız da uzun dönemli bir kontrata dayanarak yapılıyor, bunun süresi 2026'ya kadar da devam edecek. Yıllık yaklaşık 9.5 milyar metreküp civarında doğalgaz alıyoruz oradan. Vatandaşı soğukta veya elektriksiz karanlıkta bırakmak gibi bir durum olamayacağına göre kontrat hükümlerine dayalı olarak bu ticaretimiz devam edecek."

'AMBARGODAN AB BİLE RAHATSIZ' 

Bir Türk heyetinin dün ABD'ye gittiğine yönelik haberleri hatırlatan Dönmez, "Bir heyetimiz şu anda ABD'de, bu yaptırımlar da dahil olmak üzere bir seri konu hakkında da müzakere de yapılıyor. Bu diyalogdan iyi bir netice çıkacağı kanaatimdeyim" dedi.

ABD'nin İran'a tek taraflı bir ambargo uyguladığını söyleyen Dönmez, "Geçmişte BM kararı ile uygulanıyor o zaman biz de uymak zorundaydık. Nitekim AB bile aslında bundan oldukça rahatsız. Biz meşru bir ticaret yapıyoruz komşuluk hukukumuz var, arz güvenliği açısından da önemli, bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilk sondajını Antalya açıklarında, Türk ekonomik bölgesi içinde yapacağını, sığ aramanın Mersin açıklarında olacağını söyleyen Dönmez, üçüncü nükleer santrali Trakya'da inşa etmek istediklerini ve orada Çinlilerle yürüyeceklerini belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Fikirci Fikri 08 Ağustos 2018 12:26 ABD'nin hedefinde Türkiye var. RTE'yi başımızda tutarak Türkiye'yi batırmak var.

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