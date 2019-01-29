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ABD'nin Huawei suçlamalarına Çin'den yanıt

ABD'nin Huawei suçlamalarına Çin'den yanıt

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik suçlamalarından "ciddi endişe duyduklarını" bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 10:43 - Güncelleme: 29-01-2019 10:43

Huawei, ABD'nin şirkete yönelik suçlamalarından büyük hayal kırıklığı duyduklarını belirterek suçlamaları reddetti. Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı yazılı açıklamada, "Çin, ABD Adalet Bakanlığının Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'a dava açmasından ciddi endişe duyuyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bir süredir devlet gücünü kullanarak "belirli Çinli şirketlere saldırdığını, isimlerini karaladığını" kaydeden Gıng, bunun arkasında "çok güçlü siyasi kasıt ve manipülasyon olduğunu" kaydetti.

Gıng, ABD'yi, Huawei dahil Çinli şirketlere "mantıksız baskı yapmayı bırakmaya" ve bu şirketlere "adil ve tarafsız şekilde" davranmaya çağırırken, Çinli şirketlerin yasal çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Mıng vakasına ilişkin ABD ve Kanada'nın suçlu iadesi anlaşmasını karşılıklı istismar ettiğini ve mücbir tedbirlerle Çin vatandaşlarının yasal haklarını ciddi ihlal ettiğini savundu. 

"ABD'yi bir an önce Mıng'a yönelik tutuklama talebini geri çekmeye, resmi iade talebinde bulunmamaya, yanlış yolda daha ileri gitmemeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanan Gıng, Kanada'ya da Mıng'ı serbest bırakması çağrısını yineledi. 

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı Basın Sözcüsü Vın Ku da ABD hükümetinin Mıng'a karşı yaptığı suçlamaların "adil ve ahlaki olmadığını" savundu.

Huawei'den yapılan açıklamada ise ABD kanunlarının ihlal edildiği yönündeki suçlamalar reddedilerek, söz konusu suçlamalar nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğrandığı bildirildi.

Huawei krizi
Kanada, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'yu 1 Aralık'ta Vancouver'da uçakla aktarma yaparken gözaltına almış, olay basına daha sonra açıklanmıştı. 

Çin tarafı, Mıng vakasından sonra Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in ulusal güvenliği tehdit eden etkinliklere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirmişti.

Huawei Mali İşler Direktörü Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıkarıldığı mahkemece 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada da Kanada’da tutuklanan Huawei Mali İşler Direktörü Mıng'ın 13 ayrı suçtan yargılandığı ve ABD'ye teslimi için resmi başvuruda bulunulduğu belirtilmişti.

Açıklamada Çinli teknoloji şirketi Huawei, "bankalara yalan söylemek", "kara para aklamak" ve "para transferi dolandırıcılığı”nın yanı sıra ABD'li telekomünikasyon şirketi T-Mobile'ın ticari sırlarını çalmakla suçlanmıştı.

Mıng'ın ABD'ye iadesi davasında duruşma, 6 Şubat'ta Kanada'nın Vancouver kentinde başlayacak. 

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Kaynak : AA

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