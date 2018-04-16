ABD'nin gözü kulağı bu davada! Tutuklu Papaz ne dedi?..

Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren papaz Andrew Craig Brunson'ın davası başladı. Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson, bugün İzmir'de hakim karşısına çıktı. Amerikan basını, 35 yıl hapis cezası istenen papazın davasına ilgi gösteriyor. ABD'li diplomatik heyeti taşıyan araçlar, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne girdi. Diplomatik araçlar kampüs girişinde didik didik arandı. ABD lideri Trump, Türkiye'den papaz Brunson'ın serbest bırakılmasını istemişti.
Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Brunson'ın davasına ABD medyası ilgi gösteriyor. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, İzmir'de bu sabah çekilen fotoğrafları dünyaya servis etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında Brunson'ın serbest bırakılmasını talep etmişti. Eşi Norine Brunson da duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümde oturdu, iddianamenin özetinin okunması sırasında notlarından takip etti.
Kampus çevresinde geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekerken, Kuzey Karolina’dan Senatör Thom Tillis ve Ambassador at Large Religious Freedom Sam Brawnback da izleyiciler arasında yer aldı. Davaya yabancı basından büyük ilgi gösteriyor.
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