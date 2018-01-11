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ABD'nin Genelkurmay Başkanı'na vize vermediği ortaya çıktı!

ABD'nin Genelkurmay Başkanı'na vize vermediği ortaya çıktı!

ABD'nin, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Ljubisa Dikovic'in vize başvurusunu reddettiği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 23:06 - Güncelleme: 11-01-2018 23:06

Geçen Ekim ayında ABD'de düzenlenen 'Radikal Örgütlerle Mücadele' konulu genelkurmay başkanları toplantısına katılması planlanan Sırbistan Genelkurmay Başkanı Ljubisa Dikovic'in vize başvurusu, ABD'nin Belgrad'daki Büyükelçiliğince reddedildi.

Red nedeniyle ilgili büyükelçilikten bir açıklama yapılmazken, Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Dikovic'in vize başvurusunun reddedilmesine 'anlam veremediğini' ifade etti.

"KÖTÜ YANSIR"

Vulin, Dikovic'in Sırbistan Ordusu'nun gurur duyduğu cesur ve onurlu bir subay olduğunu vurgulayarak, hayatı boyunca yaşadığı hiçbir şeyin, vize alamamasına sebep olamayacağını savundu.

ABD Büyükelçiliğinin Dikovic'e karşı tutumuna Sırbistan Ordusu'nda da anlam verilemediğini kaydeden Vulin, bu tür kararların iki ülke arasındaki askeri ilişkilere kötü yansıdığını ve iş birliğine katkı sağlamadığını kaydetti.

SAVAŞ SUÇU MU?

Savunma Bakanlığı da ABD tarafından red nedeniyle ilgili resmi açıklama beklediklerini ifade ederken, Dikovic'in daha önce birçok kez ABD vizesi aldığı hatırlatıldı.

Kosova'da 1998-1999 yıllarında yaşanan savaşta görev aldığı bilinen ve ülkedeki bazı sivil toplum kuruluşlarınca burada savaş suçu işlemekle itham edilen Dikovic, bu savaşa katılan hiçbir Sırp komutanın ne bir savaş suçu işlediğini ne de böyle bir emir verdiğini savundu.

Dikovic, vize başvurusunun reddedilmesine ilişkin açıklama yapmadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2018 23:21 SAVAŞ SUÇLUSU!...............

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