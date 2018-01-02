ABD'nin First Lady'sine Türk imzası!

Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesiyle tüm yanın tepkisini çeken ABD Başkanı Doland Trump ve ailesi yeni yıla Florida’daki West Palm Beach’te girdi. Yeni yıl davetine eşi Donald Trump ve oğulları Barron ile katılan Melania Trump, çiçek desenli bir elbise giydi. Kıyafet tercihleriyle sık sık gündeme gelen ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ın giydiği bu elbise Türk modacının Erdem Moralıoğlu imzasını taşıyor. 47 yaşındaki Trump özel hazırlanan pembe ve çiçek desenli elbiseyi giydiği gecede objektiflere yansıdı. Geçmişte birçok ünlü tasarımcıların markalarını tercih eden Trump'ın giydiği elbisenin fiyatı ise 4 bin dolar (Yaklaşık 16 bin TL)