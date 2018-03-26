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ABD'nin eski büyükelçisinden tuhaf YPG-Menbiç açıklaması

ABD'nin eski büyükelçisinden tuhaf YPG-Menbiç açıklaması

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Münbiç’te ortak anlayışa varıldığını söyledi. 1 yıl önce “Münbiç’i biz aldık, ne yapacağımıza da biz karar veririz.” diyen Jeffrey, YPG'nin ikna edilmesi gerektiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 11:47 - Güncelleme: 26-03-2018 11:47

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Menbiç için Ankara'ya sıcak mesajlar verirken, "YPG’yi anlaşmanın onların da çıkarına olduğuna ikna etmemiz gerek. Çünkü ayrılmayı reddedeceklerdir." ifadelerine yer verdi. Türkiye ve ABD arasında önemli müzakereler yürütülürken, Jeffrey Habertürk'e bir röportaj verdi.

Aynı zamanda Ortadoğu uzmanı olan Jeffrey, George W. Bush’un asistanlığını ve ulusal güvenlik danışmanlığı yardımcılığını yaptı. 2008-2010 yılları arasında Türkiye Büyükelçisi’ydi. 2012’de Bağdat’a büyükelçi olarak atandı ve sonra emekli oldu. Yıllardır Washington Enstitüsü’nde çalışmalar yürütüyor... İşte o röportajdan öne çıkan bölümler:

‘AFRİN OPERASYONU BAŞARILIYDI’
Başarılı bir operasyondu. Fakat Amerikalılar açısından bir soruna, DEAŞ’a karşı operasyonların azalmasına yol açtı. ABD’nin bu mücadeledeki ortağı olan Suriye Demokratik Güçleri, -ki bunun liderliğini PKK’nın Suriye kolu YPG yapıyor- DEAŞ’la mücadeleye ilgilerini kaybetti. Bu Amerikan ordusunda bazı endişelere yol açtı.

‘MÜNBİÇ’TE ANLAŞMAMIZ ÖNEMLİ ÇÜNKÜ BIDEN SİZE SÖZ VERDİ’
YPG, DEAŞ’tan sonra Esad’ın peşine düşecek bir güç olabilir mi? YPG konusunda ABD’de ciddi bir tartışma yürütüldüğünü düşünmüyorum. YPG’nin çekiciliği, üzerinde faaliyet gösterebileceğimiz çok büyük bir alanı kontrol ediyor olmaları. Onların kara gücünü bizim hava gücümüzle birleştiriyoruz. Rusya’nın paralı asker grubu Wagner ve Suriyeli milislerin saldırısında gördüğümüz gibi, bu işbirliğiyle Suriye İran ve Rusya tarafından gelen her şeyi kolayca püskürtebildiğimizi gördük. Fakat bu siyasi-askeri denklemde Türkiye’yle işbirliği yapacabileceğimiz alanlar var. Mesela İdlib’de nasıl Suriyeli milislerle mücadele ediyorsanız biz de Fırat’ta aynı mücadeleyi yürütüyoruz. Asıl mesele Türkiye ve ABD arasındaki YPG endişesini gidermek -ki çok anlaşılır bir endişe. Münbiç’te bir anlaşmaya varmak önemli çünkü dönemin başkan yardımcısı Biden Türkiye’ye bir söz verdi.

‘YPG’Yİ MÜNBİÇ’TEN ÇEKİLMEYE İKNA ETMEMİZ GEREK’
Yerel konseyler ve milisler artık aslında stratejik olmayan bu bölgeyi kontrol edebilir. Mesela Afrin, Kobani stratejik yerler. Münbiç stratejikti çünkü YPG o bölgeden Afrin’e ilerleyebilirdi ama artık bu da mümkün değil. Münbiç, ABD ve Türkiye için artık o kadar önemli değil bu nedenle bir anlaşmaya varılması zor değil. Türk ve Amerikan askerleri de gözlemcilik yapabilir. YPG’yi anlaşmanın onların da çıkarına olduğuna ikna etmemiz gerek. Çünkü ayrılmayı reddedeceklerdir.

BİR YIL ÖNCE NE DEMİŞTİ?
Bir yıl önce Habertürk'e konuşan Jeffrey üst perdeden Türkiye'ye Menbiç uyarısında bulunmuş ve şunları söylemişti:

"Siz nasıl El Bab’ı aldıysanız biz de Münbiç’i aldık. Siz El Bab’da karar verici merci olmak istiyorsunuz, biz de Münbiç konusundaki kararları vermek istiyoruz. Evet, YPG ve Arap güçler karadan ilerledi ama havadan biz vurduk. ABD askerlerinin YPG’yi korumak için orada olduğunu düşünmeyin, ABD bütün dinamiği yönlendirmek için orada."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • k.k.k 26 Mart 2018 12:52 Sizin ne işiniz var Membiç'te ?? DAEŞ mi kaldı ? Bırakın bu palavraları. Çıkcaksınız orada bal gibi

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