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ABD'nin en pahalı evini aldı bakın neden satın aldı!

ABD'nin en pahalı evini aldı bakın neden satın aldı!

ABD’nin en pahalı evi 238 milyon dolara iş adamı Ken Griffin tarafından satın alındı. Forbes’ın listesine göre Griffin 9,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 45’inci insanı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 20:20 - Güncelleme: 24-01-2019 20:20

ABD’nin New York kentinde “dünyanın en pahalı evi” olarak inşa edilen 238 milyon dolarlık çatı katını Citadel Hedge Fonu’nun kurucusu iş adamı Ken Griffin satın aldı.

New York'un kalbinde, 220 Central Park South’da yapımı devam eden çatı katının 2 bin 230 metrekareden az olmayacağı belirtiliyor. Yapımı devam eden binanın 79’uncu katında yaşayacak olan Griffin, New York’un tüm manzarasına hakim olabilecek. Griffin geçen hafta da Londra’da 122 milyon dolara bir ev satın almıştı.

9.9 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Citadel sözcüsü evin satın alındığını doğrularken Griffin’in uzun süredir 426 Park Avenue adresindeki işine yakın bir ev alma arzusunda olduğunu açıkladı. Forbes’ın listesine göre Griffin’in 9,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 45’inci insanı konumunda bulunuyor.

ABD'deki evsizlere destek veren bir derneğin başkanı avukat Philip Mangano ise satış için, “Vay canına, birkaç banyosu vardır herhalde” ifadeleriyle şaşkınlığını belirtti. 

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