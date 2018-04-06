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ABD'nin cazip teklifinin içinden yaptırım tehdidi çıktı

ABD'nin cazip teklifinin içinden yaptırım tehdidi çıktı

Türkiye’yi Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almaktan vazgeçirmeye çalışan ABD yönetiminin Ankara’ya sürpriz bir teklif sunduğu ortaya çıktı. Türkiye'ye verilen niyet mektubunda S-400'lerin alınması halinde yaptırım yasası hatırlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 08:13 - Güncelleme: 06-04-2018 08:13

ABD yönetimi, Patriot hava savunma sisteminin Türkiye’ye olası satışına ilişkin ortak üretim ve ortak geliştirme yöntemlerini içeren bir “niyet muhtırası” taslağını Ankara'ya sundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow, geçen hafta Ankara’yı ziyaret etti. Kaidanow, “Cazip bir teklif sunacağım” açıklaması yapmış ancak ayrıntı vermemişti. ABD’nin teklifini Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'e bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi anlattı:

YENİ TEKLİF PAKETİ: Kaidanow, Patriot hava savunma sisteminin Türkiye’ye olası satışına ilişkin “güncellenmiş fiyat” önerisinin yanı sıra ABD yönetiminin hava ve füze savunma sistemi konusunda birlikte çalışmaya olan ilgisini tasdik eden ortak üretim ve ortak geliştirme yöntemlerini de içeren bir “niyet muhtırası” taslağı sundu.

S-400'lerin teslimat tarihi belli oldu

Erdoğan ve Putin'den flaş S-400 açıklaması

 

S-400 ENDİŞESİ: Büyükelçi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 tedarik etmesine ilişkin olarak ABD’nin duyduğu endişeyi samimi ve açık bir dille vurguladı: “Türkiye’nin hava savunmasını geliştirmek istemesini anlıyor ve takdir ediyoruz. Ancak tüm NATO ülkelerinin NATO sistemleriyle çalışabilen askeri teçhizata sahip olmaları gerekir. Bir Rus sistemi bu standardı karşılamaz. Bu türlü bir tedarik aynı zamanda NATO’nun Varşova Zirvesi’nde alınan ‘Halihazırda sahip olunan Rusya kaynaklı askeri teçhizata bağımlılıktan ulusal çabalarla uzaklaşılsın’ kararıyla da bağdaşmamaktadır.”

YAPTIRIM YASASI: “Türk hükümet yetkilileriyle yaptığımız çok sayıdaki görüşmede, S-400 tedariki konusundaki endişelerimizi vurguladık. Bu konunun, Türkiye’nin ABD ve NATO ile savunma ilişkileri üzerindeki etkilerine ilave olarak, dışişleri bakanlığımız ‘Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası’nın (CAATSA) uygulanmasını da çok ciddiye almaktadır. CAATSA’nın 231. bölümündeki listede yer alan Rusya kuruluşlarıyla savunma ile ilgili herhangi bir alışveriş yapmaktan vazgeçmeleri yönünde Türk hükümetine baskı yapmaya devam ediyoruz.”

S-400 füze sistemi nedir özellikleri neler?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 06 Nisan 2018 09:47 Yunanistana neden seslenmiyordunuz S300 leri alip kurarken, o zaman natoyla uyumlu muydu?

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