  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD'nin asıl derdi Brunson değil işin perde arkası

ABD'nin asıl derdi Brunson değil işin perde arkası

ABD Türkiye ile uzun süredir bir çekişme halinde. Son krizin nedeni ise görünürde papaz Brunson. Ancak ABD'nin asıl derdi başka. Türkiye bugüne kadar kabul edilemez isteklerine karşı çıktığı için ABD Türkiye'ye karşı bu ekonomik savaşı başlattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-08-2018 09:10 - Güncelleme: 11-08-2018 09:10

ABD'nin baskılarına rağmen, Türkiye'nin Gazze ve Kudüs konularında net duruş sergiledi. İran'a yaptırımlarına karşı durdu. Rusya ile yapılan nükleer santral inşa ediyor, yine bu ülkeden S-400 füze savunma sistemi alıyor. TSK, Suriye'de operasyon düzenleyerek PKK/YPG'ye terör koridoru açmasını engelledi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası casusluk iddiasıyla ABD vatandaşları gözaltına alındı. Bütün bu gelişmeler Trump ve yönetiminin çıkarlarına ters düştü. Bu sebeple Washington, Türkiye'ye yönelik yaptırım ile perde arkasından ekonomik bir savaş başlattı.

FİLİSTİN HASSASİYETİ
Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, Trump'ın dünyadaki en önemli müttefiki İsrail. ABD'nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan ettiğini açıklamasına en sert tepkiyi Türkiye verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde toplanan Birleşmiş Milletler, ABD’nin Kudüs kararının tanınmaması için karar aldı. Ankara'nın Filistin davasına sahip çıkması ABD ve İsrail'i huzursuz etti.

İRAN AMBARGOSU
İran’a karşı yaptırım uygulayan ABD’nin, buna karşılık Türkiye ve diğer ülkelerden ticaret yapmamasını talep etti. Ancak Türkiye, en büyük doğalgaz tedarikçisi olan komşusunun yanında yer aldı. Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmeden önce, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için Halkbank davasını tezgâhladı. Yargılama sonunda Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Ankara'ya gözdağı vermek için haksız yere 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

S-400 ANLAŞMASI
ABD, çeşitli bahaneler öne sürerek NATO müttefiki Türkiye'ye, Patriot füze savunma sistemlerini Türkiye'ye vermedi. Ankara da Rusya ile yakınlaşma sonrası S-400'ler konusunda anlaştı. Türkiye'nin nükleer santralleri Rusya ile yapacak olması, Putin'e her fırsatta ambargo tehdidi savuran Washington'u rahatsız etti. Bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin parasını ödediği yeni nesil F-35 savaş uçaklarının vermemekle tehdit ettiler.

TERÖR DEVLETİ
ABD, Orta Doğu petrolünü bölge ülkelerinden herhangi birine bağlı kalmadan kullanabilmek için faaliyetler yürütüyor. Suriye iç savaşıyla birlikte mevcut enerji koridorlarını çeşitlendirmek için Suriye’nin kuzeyinde bir terör devleti kurma girişiminde bulundu. Bu amaçla Türkiye’nin ABD çıkarları kapsamında hareket etmesini ve kurulacak PKK güdümündeki terör örgütüne ses çıkarmamasını istiyordu. Ancak Türk ordusu Cerablus ve Afrin'de buna izin vermedi.

ASTANA SÜRECİ
2016 yılında Türkiye, Rusya ve İran "Astana sürecini" başlatmasının ardından Suriye’de ateşkes ilan edildi. 8’nci toplantıya kadar gözlemci gönderen ABD, son 2 toplantıya katılmadı. 3 devlet yapılan toplantılardan somut sonuçlar elde edince, Suriye meselesini çözemeyen Washington yönetimi bundan rahatsız oldu.

ENERJİ SAVAŞI
Doğu Akdeniz’de yaklaşık 3 trilyon dolarlık doğalgaz rezerv bulunduğu tahmin ediliyor. Yunanistan ve Rumlar, Türkiye'ye karşı İsrail'le anlaştı. Bölgeden çıkarılacak doğalgaz ve petrolün Avrupa'ya boru hattı projesiyle taşınmasına karar verdiler. Rum ve İsrail'in haksız doğalgaz ve petrol arama çabalarına Ankara'nın sert tepki göstermesi Washington yönetimini rahatsız eden bir başka konu oldu.

YERLİ PARA ATAĞI
ABD’nin dünya üzerinde kurduğu dolar hegemonyası sayesinde karşılıksız para basma, ekonomik manipülasyonlar yaparak finans sistemini yönetebiliyor. Türkiye, ABD’nin ekonomik manipülasyonlarını sınırlandırmak için birçok ülkeyle yerli para birimi üzerinden ticaret girişiminde bulunuyor. ABD bu durumu kendi çıkarları için bir risk olarak görüyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD'nin asıl derdi Brunson değil işin perde arkası haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Ağustos 2018 09:20 FETÖ tutuklamaları yapılırken, iş birden bire gazeteci, modacı, çaycı, Papaz tutuklamasına vardı! Son 10 güne bakınız!......

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro