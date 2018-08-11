ABD'nin asıl derdi Brunson değil işin perde arkası

ABD'nin baskılarına rağmen, Türkiye'nin Gazze ve Kudüs konularında net duruş sergiledi. İran'a yaptırımlarına karşı durdu. Rusya ile yapılan nükleer santral inşa ediyor, yine bu ülkeden S-400 füze savunma sistemi alıyor. TSK, Suriye'de operasyon düzenleyerek PKK/YPG'ye terör koridoru açmasını engelledi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası casusluk iddiasıyla ABD vatandaşları gözaltına alındı. Bütün bu gelişmeler Trump ve yönetiminin çıkarlarına ters düştü. Bu sebeple Washington, Türkiye'ye yönelik yaptırım ile perde arkasından ekonomik bir savaş başlattı.

FİLİSTİN HASSASİYETİ

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, Trump'ın dünyadaki en önemli müttefiki İsrail. ABD'nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan ettiğini açıklamasına en sert tepkiyi Türkiye verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde toplanan Birleşmiş Milletler, ABD’nin Kudüs kararının tanınmaması için karar aldı. Ankara'nın Filistin davasına sahip çıkması ABD ve İsrail'i huzursuz etti.

İRAN AMBARGOSU

İran’a karşı yaptırım uygulayan ABD’nin, buna karşılık Türkiye ve diğer ülkelerden ticaret yapmamasını talep etti. Ancak Türkiye, en büyük doğalgaz tedarikçisi olan komşusunun yanında yer aldı. Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmeden önce, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için Halkbank davasını tezgâhladı. Yargılama sonunda Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Ankara'ya gözdağı vermek için haksız yere 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

S-400 ANLAŞMASI

ABD, çeşitli bahaneler öne sürerek NATO müttefiki Türkiye'ye, Patriot füze savunma sistemlerini Türkiye'ye vermedi. Ankara da Rusya ile yakınlaşma sonrası S-400'ler konusunda anlaştı. Türkiye'nin nükleer santralleri Rusya ile yapacak olması, Putin'e her fırsatta ambargo tehdidi savuran Washington'u rahatsız etti. Bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin parasını ödediği yeni nesil F-35 savaş uçaklarının vermemekle tehdit ettiler.

TERÖR DEVLETİ

ABD, Orta Doğu petrolünü bölge ülkelerinden herhangi birine bağlı kalmadan kullanabilmek için faaliyetler yürütüyor. Suriye iç savaşıyla birlikte mevcut enerji koridorlarını çeşitlendirmek için Suriye’nin kuzeyinde bir terör devleti kurma girişiminde bulundu. Bu amaçla Türkiye’nin ABD çıkarları kapsamında hareket etmesini ve kurulacak PKK güdümündeki terör örgütüne ses çıkarmamasını istiyordu. Ancak Türk ordusu Cerablus ve Afrin'de buna izin vermedi.

ASTANA SÜRECİ

2016 yılında Türkiye, Rusya ve İran "Astana sürecini" başlatmasının ardından Suriye’de ateşkes ilan edildi. 8’nci toplantıya kadar gözlemci gönderen ABD, son 2 toplantıya katılmadı. 3 devlet yapılan toplantılardan somut sonuçlar elde edince, Suriye meselesini çözemeyen Washington yönetimi bundan rahatsız oldu.

ENERJİ SAVAŞI

Doğu Akdeniz’de yaklaşık 3 trilyon dolarlık doğalgaz rezerv bulunduğu tahmin ediliyor. Yunanistan ve Rumlar, Türkiye'ye karşı İsrail'le anlaştı. Bölgeden çıkarılacak doğalgaz ve petrolün Avrupa'ya boru hattı projesiyle taşınmasına karar verdiler. Rum ve İsrail'in haksız doğalgaz ve petrol arama çabalarına Ankara'nın sert tepki göstermesi Washington yönetimini rahatsız eden bir başka konu oldu.

YERLİ PARA ATAĞI

ABD’nin dünya üzerinde kurduğu dolar hegemonyası sayesinde karşılıksız para basma, ekonomik manipülasyonlar yaparak finans sistemini yönetebiliyor. Türkiye, ABD’nin ekonomik manipülasyonlarını sınırlandırmak için birçok ülkeyle yerli para birimi üzerinden ticaret girişiminde bulunuyor. ABD bu durumu kendi çıkarları için bir risk olarak görüyor.