  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde alarm

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde alarm

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde aylar sonra bir kez daha güvenlik alarmı verildi. Büyükelçilikte, güvenlik tehdidi nedeniyle bugün sınırlı hizmet verileceği açıklandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-03-2018 23:35 - Güncelleme: 04-03-2018 23:35

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bugün güvenlik tehdidi nedeniyle açılmayacak. Büyükelçiliğin sitesinde yer alan açıklamada, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilik'ten uzak durma çağrısı yapıldı.

Uyarılar arasında, "popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın" ifadesi yer aldı.

"Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin", "gelişmeler için yerel medyayı izleyin" ve "dikkat çekmemeye çalışın" uyarıları da ABD vatandaşlarının bilgisine sunuldu. Ayrıca bugün için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmetleri gibi rutin işlemler de yapılmayacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde alarm haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Farabi 05 Mart 2018 01:21 Bir bildikleri varsa neden Turk yetkililere bildirmiurlar?

    CEVAP YAZ 0 3
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro