ABD'liler Türk heyetin önüne bu listeyi koydu bomba iddia

Tüm Türkiye ABD'deki kritik görüşmeye odaklanmış durumda. 3 bakanlıktan oluşan 9 kişilik Türk heyet Brunson krizinin ardından ABD'deki ilk temaslarını tamamladı. Dün akşam gerçekleşen görüşmenin ardından henüz somut, olumlu bir açıklama yapılmadı. Sadece ABD tarafı görüşmelerde Brunson meselesi dahil birçok konunun ele alındığını açıkladı.

Herkes ABD ile mutabakatın sağlanıp sağlanmayacağını merak ederken bugün bir iddia gündeme geldi. Diplomatik kaynaklara dayandırılan iddiaya göre ABD Türkiye'ye 15 kişilik bir liste verdi.

HEPSİNİ SERBEST BIRAKIN...Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, görüşmeler sonunda ABD ve Türkiye, sadece "temaslara devam etmek" konusunda anlaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerde Türk heyetine ayrıca, sadece papaz Andrew Brunson'ın serbest kalmasının yetmeyeceğini, halen Türkiye'de tutuklu bulunan 12 ABD vatandaşı ile, ABD'nin Türkiye temsilciliklerinde çalışan tutuklu iki Türk vatandaşı Hamza Akçay ve Metin Topuz'un da tahliyesinin beklendiği bildirildi.

YAZILI TAAHHÜT İSTEDİLER...Diplomatik kaynaklara göre görüşmeleri çıkmaza sokan gelişme ise, Amerikan tarafının Türk heyetinden Amerikan vatandaşlarının salıverilmesine ilişkin yazılı bir taahhüt istemesi oldu.

İRAN YAPTIRIMINDA AYRICALIK...Türk heyetinin ABD Hazinesi'ndeki görüşmelerinde ana konuyu İran'a yönelik Amerikan yaptırımları oluşturdu. Edinilen bilgiye göre Türk tarafı ABD'den, özellikle kasım ayında İran'a yönelik başlayacak ABD petrol ve doğalgaz yaptırımlarına karşı, Türkiye'ye İran'la mevcut kontratlar çerçevesinde 'ayrıcalık' tanınmasını istedi.

ABD tarafının bu konuda da net bir 'evet' yanıtı vermediği öğrenildi. Türk ve Amerikan heyetleri, 'görüşmelerin daha üst düzeyde devam etmesi' konusunda da uzlaştı.

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