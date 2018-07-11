ABD'li yıldız hayatını kaybetti

Özellikle 1950'li ve 1960'lı yıllarda Hollywood’da fırtınalar estiren Tab Hunter, 86 yaşında hayatını kaybetti.

1952 yılında oynadığı ‘Island of Desire’ filmiyle çıkış yapan Hunter, ‘The Burning Hills’ ve ‘Damn Yankees’ filmleriyle adından söz ettirdi. Kariyeri boyunca yaklaşık 50 filmde rol alan oyuncu, dönemin katı kuralları yüzünden eşcinselliğini gizlemek zorunda kalmıştı. Hunter, bir başka ünlü Hollywood yıldızı Anthony Perkinsile birlikteydi.

HAYATI BEYAZ PERDEYE AKTARILIYOR

Hunter'ın hayat hikâyesi J.J. Abrams tarafından şu sıralarda beyazperdeye uyarlanıyor. ‘Tab & Tony’ adlı filmin yapımcıları arasında Hunter'ın bir diğer uzun süreli ilişkisi Allan Glaser ve ‘Star Trek’ten tanınan Zachary Quinto da var.