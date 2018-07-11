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ABD'li yıldız hayatını kaybetti

ABD'li yıldız hayatını kaybetti

Hollywood yıldızı Tab Hunter, hayatını kaybetti. Özellikle 1950'li ve 1960'lı yıllarda fırtınalar estiren Tab Hunter 86 yaşındaydı.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 15:34 - Güncelleme: 11-07-2018 15:34

Özellikle 1950'li ve 1960'lı yıllarda Hollywood’da fırtınalar estiren Tab Hunter, 86 yaşında hayatını kaybetti.

1952 yılında oynadığı ‘Island of Desire’ filmiyle çıkış yapan Hunter, ‘The Burning Hills’ ve ‘Damn Yankees’ filmleriyle adından söz ettirdi. Kariyeri boyunca yaklaşık 50 filmde rol alan oyuncu, dönemin katı kuralları yüzünden eşcinselliğini gizlemek zorunda kalmıştı. Hunter, bir başka ünlü Hollywood yıldızı Anthony Perkinsile birlikteydi.

HAYATI BEYAZ PERDEYE AKTARILIYOR
Hunter'ın hayat hikâyesi J.J. Abrams tarafından şu sıralarda beyazperdeye uyarlanıyor. ‘Tab & Tony’ adlı filmin yapımcıları arasında Hunter'ın bir diğer uzun süreli ilişkisi Allan Glaser ve ‘Star Trek’ten tanınan Zachary Quinto da var.

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