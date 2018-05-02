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ABD'li yetkililer: İran'ın füzeleri yok edildi

ABD'li yetkililer: İran'ın füzeleri yok edildi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran'ın 'nükleer silah' geliştirdiğini iddia ederken bazı ABD'li yetkililer de İsrail hava kuvvetlerinin Suriye'de İran'ın İsrail'e saldırmak için naklettiği füzeleri vurduğunu öne sürdü. İran ise bu iddiaları yalanladı.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 23:40 - Güncelleme: 02-05-2018 00:21

İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları son dönemde İran hedeflerine odaklanırken pazarı pazartesiye bağlayan gece düzenlenen saldırıyla ilgili ABD'li yetkililer yeni iddialarda bulundu.
 
NBC News'a konuşan üç ABD'li yetkili, Suriye'nin Hama ve Halep kentlerindeki bir dizi askeri üsse yönelik saldırılarını İsrail'in F-15 savaş uçaklarının düzenlediğini söyledi. Bu üslerin İran'ın silah nakletmesinin ardından vurulduğunu ileri süren ABD'li yetkililer, İran'ın iki hafta boyunca naklettiği silahlar arasında havadan karaya füzeler, uçaksavar füzeler ve hafif silahlar bulunduğu iddialarını dile getirdi.

"İRAN BU FÜZELERLE İSRAİL'E SALDIRACAKTI"

Yetkililerden ikisi, silahların Suriye'deki üslere İran kara kuvvetleri tarafından İsrail'e düzenlenecek olası saldırıda kullanılmak üzere nakledildiğini iddia etti.

Daha önce yerel medya, Hama ve Halep kentlerinde en az 3 askeri üsse yönelik saldırılarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 26 Şii savaşçının öldüğünü kaydetmişti.

İRAN YALANLADI

İran, konuşlandığı üslerin vurulduğunu yalanlarken Esed rejimi herhangi bir açıklama yapmadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Mayıs 2018 23:56 İran o füzelerle İsrail'e saldıracakmış sözü yalan

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