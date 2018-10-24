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ABD'li yazar Karen Elliot House'tan Muhammed bin Selman iddiası

ABD'li yazar Karen Elliot House'tan Muhammed bin Selman iddiası

Cemal Kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan Veliaht Prensinin geleceğini belirsizliğe düşürdü. ABD'li yazar Karen Elliot House, Selman'ın geleceğini Erdoğan'ın kontrolüne verdiğini, prensin ya babası tarafından görevden alınacağını veya suikast gibi şiddet yoluyla zorla ayrılacağını iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 09:22 - Güncelleme: 24-10-2018 09:22

Amerikalı araştırmacı yazar Karen Elliot House, Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geleceğini belirsizliğe düşürdüğünü iddia etti.

"Suudi Arabistan Üzerine: Halkı, Geçmişi, Dini, Fay Hatları ve Geleceği" kitabının yazarı da olan House, Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde, Suudi Arabistan'dan önemli bir ismin Kaşıkçı cinayetine ilişkin Prens Muhammed'in akıl sağlığını sorguladığını ve sonunu Roma İmparatoru Caligula'ya benzettiğini yazdı.

House, Veliaht Prens'in de benzer bir şekilde genç yaşta iktidara gelen Caligula gibi "büyük projeler yapmayı, büyük eğlenceler tertip etmeyi ve en önemlisi etrafındakileri aşağılamayı sevdiğini" öne sürdü.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BOZABİLİR: Prens'in, kraliyet ailesi mensuplarını tutuklatmasından Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Riyad'da istifa ettirmesine ve Katar'a ambargo uygulanmasına kadar birçok tartışmalı kararı iktidarını pekiştirmek için verdiğini belirten yazar, şimdi de en yakınındaki isimlerin Kaşıkçı'yı öldürülmekle suçlandığını hatırlattı. House, Kaşıkçı cinayetine karışan isimlerin cezalandırılmamasının özellikle ABD Kongresi ile Riyad yönetimi arasındaki ilişkileri bozacağı öngörüsünde bulundu.

PRENSİN GELECEĞİNİ TEHDİT ETTİ: Muhammed bin Selman'ın en yakınındaki isimlerin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturmasında tasfiye edilmesinin ise yakın çevresini kısa sürede birbirine düşürebileceğini kaydeden yazar, bunun da Prens'in geleceğini tehdit edebileceğini belirtti.

GELECEĞİNİ ERDOĞAN'IN KONTROLÜNE VERDİ: House, Kaşıkçı olayından sonra Kral Selman bin Abdulaziz'in hem oğlu Muhammed bin Selman'a Veliaht Prens olarak sınırsız iktidar hakkı tanıyıp hem de Körfez'in güvenliği ve küresel petrol politikaları gibi konularda ABD ile ilişkilerini yoluna koyup koyamayacağının merak edilen bir soru olduğuna makalesinde yer verdi. Makalede ünlü yazarın, "Krallığın, her şeyi kontrolü altına alma kararlığıyla tanınan bir Veliaht Prens'in (hayranlarına göre bile bir kontrol manyağı), etkili bir şekilde kendi geleceğini ve ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini iki aleyhtarı Kongre ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrolüne vermiş olması küçük bir ironi değildir." ifadesi dikkati çekti.

PRENSE KARŞI BİR BLOK OLUŞABİLİR: House, Amerikan Kongresinin Türkiye'nin soruşturma sonuçlarını açıklaması ile Suudi Arabistan'a karşı adım atmasının büyük ihtimal olduğuna değindi. Yazar, Türkiye'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma sonuçlarını dünya ile paylaşmasının Suud ailesinde de Veliaht Prens'e karşı bir blok oluşmasına yol açabileceğini öne sürdü.

BU UZUN SÜRMEYECEK: Karen Elliot House yazısında, "Kral Selman, Kaşıkçı'nın ölümü sonrasında Suudi istihbaratını yeniden yapılandırma görevini oğluna vererek arkasında durdu ancak genç prensin Suudi Arabistan hükümdarlığının uzun sürmeyeceğini hayal etmek mümkün hale gelmiştir." yorumunu yaptı.

Prens Muhammed'in ya babası tarafından görevden alınacağını veya suikast gibi şiddet yoluyla uzaklaştırılacağını tahmin eden House, ilk senaryonun Kral Selman'a daha fazla seçenek sağladığını ancak Veliaht Prens'in zorla ayrılması durumunda bunun Riyad'da büyük bir karmaşaya yol açabileceği iddiasında da bulundu.

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