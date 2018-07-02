ABD'li Yahudi aktiviste İsrail'e giriş izin verilmedi

Olayı Facebook hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Gold, başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında İsrail'e girişine izin verilmeyerek sınır dışı edildiğini belirtti.

Gold, Ben Gurion havalimanında çektirdiği fotoğrafla birlikte yayımladığı mesajda, İsrail'e giriş için gerekli vizesi olduğunu ancak ülkeye girişine izin verilmediğini kaydetti.

Öte yandan, İsrail basındaki haberlere göre, ABD'deki Code Pink adlı sivil toplum kuruluşunun direktör yardımcısı olduğu belirtilen Ariel Gold'un Hebrew Üniversitesinde Yahudilik eğitimi almak için öğrenci vizesi ile İsrail'e geldiği ancak daha önce BDS hareketine destek veren Gold'un İsrail'e girişine izin verilmediği ifade edildi.

Haberde, İsrailli yetkililerin Gold'un eğitim amacıyla değil de boykot hareketine destek vermek için İsrail'e geldiğine inandığı ileri sürüldü.

Gold'un İsrail'e girişine izin verilmemesiyle ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, "İsrail'i boykot çalışmasına katkı sağlayan ve İsrail'e gelerek ona zarar vermeye çalışanların ülkeye girişine izin verilmeyecektir." cümlesini kullandı.

İsrail mayıs ayında da Filistin davasına destek verdi gerekçesiyle ABD vatandaşı Vincent Warren ile Katherine Franke adlı iki insan hakları savunucusunun ülkeye girişine izin vermemiş, aktivistleri sınır dışı etmişti.