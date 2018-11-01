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ABD'li Ünlü yatırımcı Jim Rogers'tan korkutan öngörü! Piyasalar çökecek

ABD'li Ünlü yatırımcı Jim Rogers'tan korkutan öngörü! Piyasalar çökecek

ABD'li Ünlü yatırımcı Jim Rogers piyasalarla ilgili dünya ülkelerini korkutacak bir açıklama yaptı. Jim Rogers, dünya piyasalarında son bir büyük yükselişin görülebileceğini ve sonra büyük bir çöküşün yaşanacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 15:33 - Güncelleme: 01-11-2018 15:33

ABD'li Ünlü yatırımcı Jim Rogers, dünya piyasalarında, tarihi bir çöküş yaşanmadan önce son bir büyük yükseliş görülebileceğini kaydetti.

1970-80 döneminde ortağı George Soros ile birlikte kurdukları dünyanın ilk hedgefonu Qantum Fund’ın yüzde 4200 kar etmesiyle yatırım dünyasında efsane haline gelen Jim Rogers, Daily Wealth’ten Steve Sjuggerud’a açıklamalarda bulundu.

Rogers, şu ifadeleri kullandı: "Olmasını beklediğim şey şu: önümüzdeki dönemde bir gün Bay Trump ya da başka birileri 'Tamam. Biz bu ticaret savaşı sorunu çözdük' diyecek. Gerçekten çözsünler ya da çözmesinler, bu problemi hallettiklerini söyleyecekler. İşte bu (Steve) senin 'buharlaşma' (piyasalarda büyük yükseliş) dediğin olaya yol açabilir. Herkes şöyle diyecek; 'Tamam, artık güvendeyiz. Şu Steve denen adam haklıymış. Piyasalarda son bir dev yükseliş göreceğiz.'"

GERÇEK TİCARET TİCARET SAVAŞI BAŞLAYACAK: Ünlü yatırımcı Rogers sözlerine şöyle devam etti: "Sonra, işte o zaman gerçek ticaret savaşları başlayacak. O noktada Trump ortaya çıkıp 'Onlara gününü göstereceğim. Ben onlardan daha akıllıyım. Onları yenebiliriz ve onları yeneceğiz' derse korkun, hem de çok korkun.

HİÇBİR TİCARET SAVAŞINI KAZANAN OLMADI: Hiçbir zaman bir ticaret savaşının kazananı olmamıştır. Bu olay senin buharlaşma dediğin şeye yol açabilir. Onun ardından da tüm sistemin çöküşü gelecek. Daha önce söylediğim gibi bir sonraki ayı piyasası (piyasada düşüş) benim hayatım boyunca gördüklerimin en kötüsü olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Metin Tamer 01 Kasım 2018 16:15 Bu amcama yeni aklına dank etmiş, tüketim ekonomisinin en dar yeri tüketicinin üzerindeki vergi yükünün kalkması ve sonra tekrar konulması. Türkiyede bu olacak. Bazı vergilerde tedrici indirilecek , iki aydan sonra tekrar bindiğinde tüketici göçecek, dolayısı ile ülke boşluğa oturacak.

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