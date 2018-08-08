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ABD'li sözcü Nauert'ten flaş rahip açıklaması

ABD'li sözcü Nauert'ten flaş rahip açıklaması

Türkiye'den bir heyet ABD'ye gidiyor. Kritik zirve öncesi Mevlüt Çavuşoğlu ile Mike Pompeo görüşmesini değerlendiren Sözcüsü Heather Nauert, rahip Brunson konusunda henüz bir ilerleme sağlanamadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 22:50 - Güncelleme: 08-08-2018 00:25

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin rahip Brunson'u ülkesinde görmek istediğini söyledi. Brunson meselesinin hükümetin her seviyesinde çok ciddi ele alındığını belirten Nauert, henüz bu konuda ilerleme sağlanamadığını ifade etti.

Heather Nauert, basına yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo arasında gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert bugün yaptığı basın toplantısında, Türkiye ve ABD arasında yaşanan Rahip Brunson krizi hakkındaki soruları cevapladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü belirten Nauert, yarın gerçekleşecek görüşmede Türkiye adına kimlerin katılacağını açıklayamayacağını söyledi. Türkiye’ye yaptırım uygulama kararı ve Brunson meselesindeki ilerlemeler hakkında gelen soruya ise Nauert, ABD’nin Rahip Brunson’u ABD’de görmek istediğini belirterek, “Öyle görünüyor ki henüz öyle bir ilerleme yaşanamadı” ifadelerini kullandı.

"BRUNSON CİDDİ BİR MESELE"

Pompeo ile Çavuşoğlu arasındaki görüşmenin olumlu bir gelişme olarak görülebileceğini belirten Nauert, “Dışişleri Bakanının dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi kesinlikle iyi bir adım” şeklinde konuştu. Popmeo’nun daha önce konu hakkında, “Brunson meselesine iyimser bakıyoruz” açıklamalarını değerlendirmesi istendiğinde Nauert, “Konu üzerinde çok çalışıyoruz, bu mesele hükümetin her seviyesi için çok ciddi bir mesele olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki son yaşananları değerlendirmesi istendiğinde sözcü, “Telefon görüşmesi gerçekleştirilmesi kesinlikle iyiye işaret” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • işin gerçeği 08 Ağustos 2018 00:01 alçaklar ucuz bir rahip için bu kadar arka çıkmazlar,mutlaka önemli birisi ki bızıklıyorlar, bunlar için gelişme,bu hainin serbest kalması demektir, ver papazı al papazı diyoruz ama feto şarlatanını vermezler...

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