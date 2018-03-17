  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD'li senatörlerin S-400 mektubu Türkiye'ye tehdit

ABD'li senatörlerin S-400 mektubu Türkiye'ye tehdit

ABD’de bir grup senatör, Dışişleri Bakanlığına hitaben yayınladıkları mektupla Rusya’nın bazı ülkelere S-400 füze savunma sistemi satışıyla ilgili bilgi talep etti. Senatörler S-400 sistemlerinin yabancı ülkelere satışının yaptırım konusu olduğunu yazdı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-03-2018 10:46 - Güncelleme: 17-03-2018 10:46

Senatörler, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin Çin, Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar'a satışıyla ilgili Trump yönetiminden ayrıntılı bilgi talep etti. Bob Menendez öncülüğündeki bir grup senatör, ABD Dışişleri Bakanlığı'na hitaben mektup yayınladı.

'S-400 SATIŞINI ENGELLEMEK İÇİN NE YAPIYORSUNUZ?'
Mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Rusya'nın Çin, Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar'a S-400 savunma sistemlerini satışının nihayete ermesine engel olmak için gösterilen diplomatik çabalarla ilgili bilgi istendi. Buna göre ABD'li senatörler,  S-400 sistemlerinin yabancı ülkelere satışının yaptırım konusu olacağını ifade etti. 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından S-400 sevkiyatıyla ilgili sürecin hızlandırılacağını açıklamışlardı.

Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

 

ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD'li senatörlerin S-400 mektubu Türkiye'ye tehdit haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Mert toker 17 Mart 2018 11:57 Bence teröre destek vereb Abd ye yaptırım uygulamalı. Dünyadaki en büyük bozguncu ülke Abd bir başka ülkenin savunma sistemi bile almasını hazmedemiyor.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro