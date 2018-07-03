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ABD’li Senatörler, tutuklu Papaz Brunson'u ziyaret etti!

ABD’li Senatörler, tutuklu Papaz Brunson'u ziyaret etti!

Türkiye’de tutuklu bulunan Papaz Andrew Brunson’u ziyaret eden ABD’li Senatör Lindsey Graham, bu sorunun çözüme kavuşmaması halinde Türkiye ile ilişkilerin daha iyi bir noktaya gelmeyeceğini belirterek, “Bunu Türk hükümetine bildirdim” dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 22:02 - Güncelleme: 03-07-2018 00:51

ABD'li Senatörler Lindsey Graham ve Jeanne Shaheen Türkiye'de tutuklu bulunan Papaz Andrew Brunson'u cezaevinde ziyaret etti.

29 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen senatörler, Papaz Brunson ziyaretinin ardından Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Graham, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldiğini anımsattı ve Papaz Brunson'un durumunun iyi olduğunu belirtti.

TAKİPÇİLERİNE VİDEOLU AÇIKLAMA

"Brunson bana göre hiçbir şeyden suçlu değil" diyen Graham, twitter'dan yaptığı canlı yayında tutuklu rahibi Amerika'ya götürmek için yoğun şekilde çaba gösterdiklerini ifade etti. Graham, Amerikan senatosundan birçok kişinin bu konu ile yakından ilgilendiğini kaydetti.

Papaz Brunson konusunun çözümlenmesi ile Türkiye ile ilişkilerin çok daha iyi bir noktaya geleceğini ifade eden Graham, "Brunson sorunu çözümlenene kadar Türkiye ile daha iyi bir ilişki olmayacak ve ben bunu Türk hükümetine bildirdim" dedi.

ABD Senatonun önce gelen üyelerinden olarak bilinen Graham, Silahlı Kuvvetler Bütçe ve Adalet Komisyonlarında görev yapıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 03 Temmuz 2018 01:51 sayın cumhur bunları kabul edip konuşuyor ya büyük hata yapıyor cumhurbaşkanı ile başbakan ile değil dışişleri veya içişleri bakan yardımcıları ile görüşebilecekler bu yüksek konumlu kişilerle konuşma hakkını vermemeliyiz

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