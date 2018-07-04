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ABD'li senatörden küstah Türkiye açıklaması

ABD'li senatörden küstah Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Eğer Suriye'deki iç savaşa dahil olursa bir bataklıkta kendini bulur" dedi.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 20:07 - Güncelleme: 04-07-2018 20:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 29 Temmuz'daki görüşmesinin ABD'li Senatör Lindsey Graham, Türkiye için "Eğer Suriye'deki iç savaşa dahil olursa bir bataklıkta kendini kendini bulur" ifadelerini kullandı.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Reuters muhabirine konuştu ve Türkiye'nin bölgedeki duruma müdahale etmemesi gerektiği konusunda açıklamalar yaptı.

"TÜRKİYE KENDİNİ BATAKLIKTA BULUR"

Terör örgütü PYD/YPG'yi destekleyen ABD'nin senatörü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme hakkında da konuştu. Graham, "Suriye'de ABD'nin varlığının iyi olduğunu ve ABD askerlerinin ayrılmasının iyi olmadığını söyledim" dedi. Graham, Türk askeri varlığının artması durumunda Türkiye'nin kendini bir bataklık içerisinde bulacağını da" iddia etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Simsim 04 Temmuz 2018 21:04 La bundan fazla bataklikmi olur, Ekonomi cökdü, Döviz son 5 yada 35% artdi, Baskanlik Sustemide Tamam, yanu Padisahlik geldi.Osmanli geri döndü, Aliriz Kellerini Amerikalilarin.

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