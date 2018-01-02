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ABD'li politikacılara İran önerisi

ABD'li politikacılara İran önerisi

Edward Snowden İran’daki gösterileri uzaktan söylemleriyle destekleyen ABD’li politikacılara, “Google’a bir telefon açıp göstericilere gerçekten destek olabilirsiniz” çağrısı yaptı

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 18:54 - Güncelleme: 02-01-2018 18:54

Eski bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı olan Edward Snowden İran’daki gösterileri uzaktan söylemleriyle destekleyen ABD’li politikacılara, “Eğer ciddiyseniz Google’a bir telefon açıp göstericilere gerçekten destek olabilirsiniz” çağrısı yaptı.

 Snowden Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Birçok ABD’li politikacı İran’daki göstericilere yardım etmek istediğini söylüyor. Şayet ciddilerse Google’a edecekleri bir telefon milyonlarca göstericinin tekrar bağlantı kurmasını ve organize olmasını sağlayabilir” dedi.

İran’da göstericilerin birbirleriyle haberleşmek için yaygın olarak kullandığı mesajlaşma uygulaması Signal Google AppEngine adlı bir cloud platformu kullanıyor ve Google ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar kapsamında bu hizmeti İran vatandaşlarına sağlamıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • halil hal 02 Ocak 2018 20:30 neymis google amerikanin cia ve fbi olmus yakinda apple da aciklama yapar iphone olan kredisi ve interneti bile olmasa kendi aralarinda konusabilir diye ne de olsa ikisde yahudi orjinli sirket acin gozlerinizi biraz

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