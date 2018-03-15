ABD'li PKK'lı öldürüldü! Üstünden cephanelik çıktı...

Eski ABD deniz piyadesi olan YPG/PKK'lı terörist Jake Klipsch'in Münbiç'te başlayıp, Rakka'da devam eden YPG günleri dün Afrin'de son buldu! ABD'li terörist öldürüldü, üzerinden cephanelik çıktı...

Afrin'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG'nin birçok yabancı uyruklu teröristi saflarına kattığı biliniyordu. Onlardan biri eski bir ABD askeri olan Jake Klipsch, TSK ve ÖSO'nun Afrin'de öldürdüğü teröristlerin arasına katıldı. Twitter

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Afrin'de terör örgütü YPG'ye katılan ABD vatandaşlarının büyük bir kısmı, eski ABD ordu mensuplarından oluşuyor. Askeri eğitim almış yabancı uyruklu teröristler YPG saflarında Türkiye'ye karşı savaşıyorlardı. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle YPG/PKK saflarına katılan ABD vatandaşlarından biri olan Jake Klipsch de, yabancı uyruklu terörist olarak Suriye'ye gitmişti. İşte o Jake Klipsch dün Afrin'de TSK ve ÖSO tarafından etkisiz hale getirildi. Twitter

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Afrin'de YPG ile birlikte savaşan ABD vatandaşı Jake Klipsch'in üzerinden çıkan silah ve mühimmatlar da şoke etti. YPG'ye yapılan silah ve mühimmat yardımları o teröristlere gidiyordu. İşte o Jake Klipsch üzerinde o mühimmatlar varken etkisiz hale getirildi. Twitter

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