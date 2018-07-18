ABD'li Papaz Brunson davasında karar çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tahliyesini ve iadesini istediği papaz Andrew Craig Brunson'un İzmir'de tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinini devamına karar verildi. Mahkeme bir sonraki duruşma için 12 Ekim tarihine gün verdi...

EŞİ DE DURUŞMADAYDI... İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen davaya Papaz Andrew Craig Brunson'un eşi Norine Brunson, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Amerika Dini Özgürlükler Komisyon üyeleri de katıldı. Duruşmayı izlemek için çok sayıda yabancı basın mensupları da geldi. Brunson'un tutukluluğunun devamına karar verildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ... Öte yandan duruşma için cezaevi kampüsü girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma, cezaevi kampüsü güzergahına iki arama noktası kurdu. Davayı izlemek isteyenler bu arama noktalarından geçtikten sonra cezaevine kampüsüne ulaştı. ABD'li heyetin de pasaport ve kimlikleri kontrolden geçirildikten sonra içeriye girmelerine izin verildi. ABD'li heyet ise kimlik kontrolü sırasında araçtan inmedi.

'İFADEMİ DEĞİŞTİRMEM İSTENDİ'... Duruşmaya tanıkların dinlenmesiyle başladı. Kilise cemaatinden olan tanıklardan duruşmaya Edremit’ten SEGBİS ile bağlanan Levent Alkan, Andrew Brunson’u 8-10 yıldır tanıdığını ve Brunson’un terör örgütü sempatizanları ile yakın ilişki içinde olduğunu, onlara yardım ettiğini ve kendisini uyarmalarına rağmen geri adım atmadığını öne sürdü. Işık Kilisesi pastörünün de kendisini ifadesini değiştirmesi yönünde telkinde bulunduğunu ve tövbe etmesini istediğini kaydetti.

'KİLİSE KOLTUKLARINA TÜRKLER OTURAMAZ YAZDILAR'... Alkan, kilisede Türkler ile Kürtler arasında ayrımcılık yapıldığını da söylediği ifadesinde şunları anlattı: “Bir gün yine kiliseye gittim. Gittiğimde koltukların üzerinde ‘Türkler oturamaz’ yazısı yazmışlardı” dedi. Mahkeme Başkanı’nın neden böyle bir yazı yazıldığını sorması üzerine Alkan, “O yazıyı görünce çok şaşırdık. Sorduğumuzda misafirlere ayrıldığı için öyle yazdıklarını söylediler. Madem misafirlere ayrıldı, protokol yazsınlar. Neden ‘Türkler oturamaz’ diye yazıyorlar. Bunlar Türk düşmanıdır."

KİLİSEDEKİ GİZLİ ODAYA BİZİ ALMAZLARDI... "Kilisede toplantı da yaptıkları bir gizli oda vardı. Biz o toplantılara alınmıyorduk. Bir gün o odaya girdiğimde terör örgütünün dokümanlarını gördüm. Koliler içinde PKK’ya ait broşürler vardı. Bir de terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili haritası bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti.

TANRI’YA YAKIN MI? ADANMIŞLIK VAR MI?... Alkan’ın ifadesindeki iddialarını yalanlayan Andrew Brunson, “Kürtçe İncil bastırmadık, dağıtmadık. Özellikle Kürtlere özel ilgi gösterdiğimiz ve Türkleri arka planda tuttuğumuz doğru değil. Bunu reddediyorum. Kilisede kimseye ayrıcalık yok. Biz görev verirken, Tanrı'ya yakın mı, adanmışlık var mı ona bakıyoruz. Çoğu kişi tehdit etti beni ama terk etmedim. Çünkü kurtarıcı bir görev ihsan etti. Hakkımda çok şey söylendi. FETÖ'cü, PKK. Bunlara karşıyım. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne inanıyorum ve destekliyorum. Benim hakkımda yalan söyleyen ve yalancı tanıklı yapanları affediyorum” dedi.

PKK AMBLEMLERİ GÖRDÜM... Daha sonra 3’üncü tanık Murat Çamdan dinlendi. Çamdan, 12-13 yıl önce Hıristiyan olduğunu, Brunson'u görevli olduğu kilisede tanıdığını söyleyerek, son 4-5 yıla kadar olumsuz bir durum sezmediğini kaydetti. Çamdan ifadesini şöyle sürdürdü: "4-5 yıl öncesine kadar Suriyeli Mehmet dediğimiz bir şahıs vasıtasıyla bana Kürt kilisesi kurulduğunu ve orada ibadet edebileceğimizi söyledi. Gittim ve akıl almaz işler gördüm. Adamlar leşler üzerine dua ediyorlardı. Bir daha gitmedim. 'Böyle bir şey olur mu' dedim. Kilisede 3 kutsal kitabın üzerinde PKK'nın amblemlerini gördüm. Kilisede 'Nasıl olur böyle bir şey' diye düşündük. Gitmemeye karar verdik. Biz Türküz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Gerekli yerlere bu durumları yazdım." Mahkeme Başkanının "Leş kelimesinden kastınız PKK'mıydı?" sorusuna "Bunu bizzat duyduk. 'Onlar vatan için ölen şehitler. Dağdaki gerillalar' deniliyordu" yanıtını verdi. Brunson tanığın iddialarını yalanlayarak, "Mülteci toplantısına hiç katılmadı ki orada olan şeyleri anlatsın. Bunları nereden biliyor? Biz Kürtlere ayrı bir şey yapmadık" dedi.

BRUNSON’UN TANIKLARI DİNLENDİ... Öte yandan; Brunson’un avukatı tanıklarının devam eden soruşturmada şüpheli olması nedeniyle dinlenmemesine itirazını belirtti. Adil yargılamayı etkilediğini söyledi. Mahkeme başkanı da devam eden soruşturmada şüpheli sıfatındaki savunmanın tanıklarının dinlenmesini sonraya bıraktığını ancak dinlenmeyecek diye bir ifadesi olmadığını kaydetti.

Duruşmada Rahip Brunson’un tanık olarak gösterdiği Umut Doğan da dinlendi. Doğan Brunson’u 2007’den bu yana tanıdığını ifade ederek, son 5 yıldır Diriliş Kilisesi’ni kurduğundan bu yana samimi olduklarını belirtti. Doğan şunları kaydetti. “Son 3.5 yıldır kilisenin derneğinin başkanlığını yürütüyorum. Söylendiği gibi konularla hiç karşılaşmadım. Eşim de orada. Halka açık, yoldan geçen herkesin girebildiği bir kilise. Hıristiyanlardan çok Müslümanlar giriyor. Foto çekilebiliyor, faaliyetlerimizi açık yürütüyoruz. Gönüllü olarak hizmet ediyoruz. Kendimden örnek vereyim. Türk kökenliyim. Sadece Kürtlere ayrıcalık tanınsa ve onlara görev verilse o zaman bana ve eşime de verilmezdi. Bizim sadece mülteci kardeşlerimizle ilgili faaliyetimiz oldu. Haftada 1 gün o da hepsinin ortak dili Arapça toplantı yapmalarına izin verdik. Ama Kürtçe değildi. Bu toplantıları dernek olduğumuz için Güvenlik Şube’ye de açıktı. Polisler rahat izleyebiliyordu."

ABD'nin istediği Papaz Andrew Brunson kimdir FETÖ ile...

ABD'li papaz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

ABD'Lİ RAHİP HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR... İddianamede Rahip Brunson, hakkında da çarpıcı ayrıntılar bulundu. İşte o suçlamalar...

- Rahip Brunson'un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığına iddianamede yer verildi.

- Brunson'un ayrıca, FETÖ'nün üst düzey üyeleriyle kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde Ege Bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç'la da görüşmeler yapıp strateji belirlediği iddia edildi.

- İddianamede ayrıca rahibin, görev yaptığı İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ile FETÖ'yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı, özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik bir çalışma yürüttüğü, bu amaçla İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurduğu suçlaması da yeraldı.

- 2013'teki Taksim'deki Gezi Parkı olayı organizasyonunda yer aldığı ileri sürülen Brunson'un, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 5 gün sonra bir arkadaşına gönderdiği mailde kullanılan "Türk halkı her zamanki gibi askerin yanında yer almadı. Her şey kötüye gidiyor ama sonunda kazanan biz olacağız" ifadesi de yine iddianamede bulundu.

- Hakkında gizli ve açık tanık ifadeleri de olan Brunson'un Türk savaş uçağı pilotlarının başarısından bahseden bir vatandaşa, Fethullah Gülen'i kastedip "Sizin pilotunuz yok ki. Onlar bizim oradaki hocanın duasıyla uçan pilotlar. Onlar hocaya, hoca da bize bağlı" dediği öğrenildi.