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ABD'li komutandan Türkiye açıklaması

ABD'li komutandan Türkiye açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon komutanlarından Felix Gedney, Türkiye ve ABD arasında son dönemde yaşanan diplomatik sorunların askeri ilişkileri etkilemediğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 08:22 - Güncelleme: 15-08-2018 08:22

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon komutanlarından Felix Gedney, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlenen basın toplantısında, kendisine yöneltilen sorular üzerine Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

"Türkiye ve ABD arasında devam eden diplomatik sorunlar askeri olarak Türkiye ile ilişkinizi etkiledi mi? İncirlik Üssü'nün kullanımı konusunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?" şeklindeki bir soru üzerine Gedney, "Hayır, Türkiyeli müttefiklerimizle ilişkimizde bir değişiklik görmüyoruz." yanıtını verdi. 

Türkiye'nin koalisyon içerisinde önemli bir role sahip olduğuna işaret eden Gedney, "Onlar (Türkiye) askeri koalisyona, askeri birlikle destek veren bir ülke ve kıymetli bir NATO müttefiki ve aynı zamanda önemli bir bölgesel müttefik. Stratejik seviyede yaşananlar var, fakat profesyonel ilişkimizde operasyonel ve taktiksel anlamda bir değişiklik görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • reis5561 15 Ağustos 2018 09:03 amerika, kimin, neyin müttefiki,kime karşı müttefikler.amerikanın başka müttefiki yokmu,yok,devlet olarak yok,bazı devletlerle çıkar ilişkisi var.nerde müslüman devletlerin,yeraltı yerüstü kaynaklarında.bunu normal vatandaştan enyüksek devlet büyüklülerimize kadar bilmesi lazım.amerikanın müttefikleri daeş,pekaka,ypg ve diğer terör örgütleridir.abd onlar gibi zalim ,katil,hırsız ,harami ,çapulcu,vampirdir.çıkarları ve hedeflerine ulaşmak için yapmayacağı zalimlik yoktur.

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