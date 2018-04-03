ABD'li komutan YPG'ye 'ortak' dedi

CENTCOM komutanı Votel, YPG'nin Afrin’e gitmesinin DEAŞ'a karşı yapılan kendi operasyonlarını etkilediğini iddia ederken YPG'yi de 'sahadaki ana ortağımız' olarak tanımladı.



Votel, Suiye'deki ABD varlığıyla ilgili olarak da, "Halen DEAŞ'ın faaliyet gösterdiği alanlar var ve operasyonlara devam etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.