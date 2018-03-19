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ABD'li komutan PKK'lı cenazesinde!

ABD'li komutan PKK'lı cenazesinde!

Rakka'da arabuluculuk rolü üstlenen ve terör örgütüyle düştüğü anlaşmazlık nedeniyle evinde infaz edilen Ömer Alluş'un cenazesine, ABD'li askerler katıldı.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 18:11 - Güncelleme: 19-03-2018 18:11

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka'ya bağlı Tel Abyad'da geçen hafta susturuculu silahla öldürülen Ömer Alluş'un cenazesi bugün kaldırıldı.

YPG/PKK ile Araplar arasında arabulucuk yapan ancak terör örgütüyle anlaşmazlık yaşayan Ömer Alluş'un cenazesine, ABD'li komutanlar da katıldı. Üniformalarıyla cenaze töreninde yer alan askerlerin fotoğrafları, sosyal medyadan paylaşıldı.

 
Anadolu Ajansı, Alluş'un Şanlıurfa Akçakale'nin karşısında yer alan Tel Ebyad'daki evinde susturucu takılmış bir silahla vurulduğunu bildirmişti.

Ömer Alluş, YPG/PKK'nın siyasi kanadı PYD'ye bağlı faaliyet gösteren ve içinde bazı Arapların da yer aldığı 'Suriye Demokratik Meclisi İlişkiler Ofisi' üyesiydi. Alluş, ayrıca örgütün kontrolündeki sözde Rakka sivil meclisinde 'genel ilişkiler komite başkanı' şeklinde biliniyordu.

Örgütle Araplar arasındaki kilit arabuluculuk rolünü üstlenen Alluş, YPG/PKK'nın direktiflerini Rakka'daki sözde meclise aktarıyordu.

Ancak Alluş'un Araplarla uzlaşma yanlısı bazı girişimleri nedeniyle son aylarda örgütle görüş ayrılıkları artmıştı. Öldürülen arabulucunun, Rakka ve Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesinde örgüt etkisini azaltacak bazı fikirler öne sürdüğü ortaya çıkmıştı.

Örgütle anlaşmazlığı derinleşen Kürt kökenli Alluş, Suriye Müstakbel isimli bir parti kurma hazırlığına başlamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Mart 2018 18:23 Hiç şaşırmadım gayet normal bir durum

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