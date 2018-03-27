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ABD’li ismi Menbiç’te karşılamıştı: O teröriste silahlı saldırı!

ABD’li ismi Menbiç’te karşılamıştı: O teröriste silahlı saldırı!

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında PKK/YPG’li teröristlerin varlığı nedeniyle sorun olan Menbiç’e giden ABD’li Generali karşılayıp flama veren, ’sözde’ askeri meclis sözcüsü Şervan Derviş’in 2 gün önce uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandığı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 20:18 - Güncelleme: 27-03-2018 20:18

Suriye’deki Kürt sitelerinde yer alan habere göre; PKK/YPG terör örgütünün ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri tarafından Menbiç’te oluşturulan, ’sözde’ askeri meclisin sözcülüğünü yapan Şervan Derviş, 2 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Derviş’in, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

ABD’Lİ GENERALİ KARŞILAMIŞTI

Şervan Derviş, 8 Şubat’ta Menbiç’i ziyaret eden terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı ABD’li Korgeneral Paul E. Funk’u karşılamış ve kendisine askeri meclisin flamasını hediye etmişti. Funk ve beraberindeki komutanlar Menbiç’teki ABD askerlerinin bulunduğu mevzileri ziyaret ederken Derviş de onlara eşlik etmişti.

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