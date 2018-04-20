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ABD'li iki senatör Türkiye'ye yaptırım istedi

ABD'li iki senatör Türkiye'ye yaptırım istedi

ABD'de iki senatör Papaz Brunson'ın tutuklu yargılanması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Öte yandan S-400 kriziyle ilgili açıklama yapan Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Türkiye'ye şantaj yaptığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 15:14 - Güncelleme: 20-04-2018 15:34

Cumhuriyetçi senatör James Lankford ile Demokrat Jeanne Shaheen yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye'yi kınayan iki senatör; Papaz Brunson'ın serbest bırakılmasını istedi.

HER TÜRK YETKİLİ ULUSLARARASI SONUÇLARLA KARŞILAŞMALI: ABD'li senatörler, "Masum herhangi bir Amerikan vatandaşını alıkoyan, özellikle de Papaz Brunson'a karşı eylemlerde bulunan her Türk yetkili uluslararası sonuçlarla karşılaşmalı" diyerek yaptırım çağrusında bulundu.

Açıklamada, "İki ülke arasında işbirliğinin ve ilişkilerin gelişmesini istiyoruz ama Amerikan hükümetinin vatandaşlarının güvenliği ve refahını sağlama sorumluluğu bulunuyor" ifadeleri de kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump da Papaz Brunson hakkında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşmıştı. Trump mesajında Papaz Brunson'ın Türkiye'de nedensiz yere yargılandığını söylemişti.

Lavrov'dan S-400 çıkışı: ABD Türkiye'ye şantaj yapıyor!

TÜRKİYE'YE S-400 TEPKİSİ SÜRÜYOR: İki ülke arasındaki bir başka konu da Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi oldu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye ile S-400'lerin NATO sistemlerine uyumsuzluğu konusunu görüştük. Sonuçta Türkler en iyi stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek. Bunu belirleyecek olan Ankara."

Pentagon sözcüsü Dana White, S-400'lerin NATO sistemlerine uyumsuzluğu konusundaki endişelerini, Türk yetkililere iletmeye devam ettiklerini de belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Hollanda parlamentosuna hitabında S-400'lere de değindi. Stoltenberg, Rusya'dan S-400 alma planının, Türkiye'nin ulusal kararı olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Bizim için önemli olan S-400'lerin NATO sistemine entegre olabilmesi. Bu konuda birtakım zorluklar yaşanabilir" dedi.

ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir!

ABD'den Türkiye'nin tepkisini çekecek papaz Brunson açıklaması

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  • Misafir 20 Nisan 2018 15:37 Türkiye kritik bir eşikte! Yeniden demokrasi yürüyüşü mü, karanlığa gömülmek mi?

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