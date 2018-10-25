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ABD'li general Çin'le savaş olasılığı için süre verdi

ABD'li general Çin'le savaş olasılığı için süre verdi

ABD'nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, ABD’nin önümüzdeki 15 yıl içinde Çin’le savaşa girme olasılığının çok yüksek olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 17:09 - Güncelleme: 25-10-2018 17:09

Emekli Korgeneral Ben Hodges, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada ABD'nin Pasifik bölgesine ve ‘Çin tehdidine' odaklanması gerektiğini belirterek, Avrupa'ya kendi güvenliği için daha çok çaba göstermesi çağrısında bulundu. 

'ABD'NİN AVRUPA'DA ÇOK SAĞLAM BİR DAYANAĞA İHTİYACI VAR'
Hodges, "ABD'nin Avrupa'da çok sağlam bir dayanağa ihtiyacı var. Kaçınılmaz olmamakla birlikte 15 yıl sonra ABD'nin Çin'le savaş halinde olması olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Emekli Korgeneral Hodges, jeopolitik önceliklerdeki değişimlere rağmen ABD'nin NATO'ya bağlılığının sarsılmaz olduğunu vurguladı.

Daha önce Military Times'ın yaptığı anketin sonuçları, ABD'li askerlerin neredeyse yarısının ABD'nin yakın gelecekte büyük bir savaşa gireceğine inandıklarını ortaya koymuştu.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 17:58 savaşlar olmasın ve masum insanlar ölmesin savaş istemiyoruz artık yeter yani.

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