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ABD'li beyaz eşya devi Whirlpool Türkiye'den çekiliyor!

ABD'li beyaz eşya devi Whirlpool Türkiye'den çekiliyor!

Türkiye'de Hotpoint ve Indesit markaları ile faaliyet gösteren ABD'li beyaz eşya devi Whirlpool Corporation Türkiye'den çekilme kararı aldı... Fabrikasını ne yapacak?..

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 17:08 - Güncelleme: 30-10-2018 17:08

ABD'li beyaz eşya firması Whirpool, Türkiye pazarındaki satışlarını sonlandırma kararı aldı. Whirlpool Corporation’dan Reuters’a yapılan açıklamada, şirketin “mevcut ticari faaliyeti üzerine yeniden odaklanmak ve doğru ölçekte tekrar konumlandırmak üzere” Türkiye yerel satış operasyonundan çıkma kararı aldığı belirtildi.

MANİSA'DAKİ FABRİKA İHRACATA ÇALIŞACAK... Türkiye'de Hotpoint ve İndesit markaları ile faaliyet gösteren Whirlpool'un Manisa'daki tesisinde ihracat odaklı üretime devam edeceği de belirtildi. Açıklamada, “Süreç tamamlanana kadar, Whirlpool olarak iş akışını mevcut haliyle sürdürülmesi ve geçiş döneminde sürekliliği sağlayacağımız konusunda güvence veriyoruz” denildi.

TÜRKİYE'DE 398 SATIŞ NOKTASI VAR... Whirlpool Corporation’un Manisa’da soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesisi bulunuyor. Şirketin Türkiye’de kendisine ait 3 mağaza, 83 yetkili bayi/mağazası ve yetkili bayi olmayan mağazaların içinde yer alan 398 satış noktası bulunuyor. Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan 30’dan fazla ülkenin yer aldığı Whirlpool EMEA içinde yer alıyor.

BEYAZ EŞYA PİYASASINDA DARALMA... Türkiye Beyaz Eşya sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, beyaz eşya satışlarındaki daralma Eylül ayında yüzde 37’ye çıkarken; ilk dokuz ay itibarıyla da yüzde 16’yı geçti. TÜRKBESD Başkanı Ergün Güler, geçtiğimiz günlerde 2019 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüketimdeki daralmanın piyasaya yeni yansımaya başladığını; bu nedenle iç pazardaki küçülmenin 2019’da yüzde 15-20’ye ulaşabileceğini söylemişti.

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