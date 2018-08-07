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ABD'li bankadan Türkiye uyarısı

ABD'li bankadan Türkiye uyarısı

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türk Lirası'ndaki değer kaybının sürmesi durumunda Türkiye merkezli bankaların ellerindeki sermaye fazlasının eriyebileceği uyarısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 17:08 - Güncelleme: 07-08-2018 17:08

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki kayıpları rekor seviyede artarken, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'tan Türkiye ekonomisi için uyarı geldi.

Goldman Sachs, liradaki değer kaybının sürmesi ve Dolar/TL'nin 7.1 seviyesine çıkması durumunda Türkiye merkezli bankaların ellerindeki sermaye fazlasının eriyebileceği uyarısında bulundu. 

BBC Türkçe'nin haberine göre banka, sermaye seviyeleri açısından en kırılgan bankanın Yapı Kredi olduğunu ifade etti.

Bankanın yatırımcılara gönderdiği piyasa analizi notunda, "TL'de her yüzde 10'luk değer kaybının, bankaların sermaye rasyolarında yarım puan düşüşe yol açtığını hesaplıyoruz" denildi.

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