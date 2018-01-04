  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBrikim Giriş Sınavı 13 Ocak'ta
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD'li bankadan bitcoin müşterilerine uyarısı

ABD'li bankadan bitcoin müşterilerine uyarısı

ABD’li banka Merrill Lynch müşterilerini ve danışmanlarını, kripto para Bitcoin’in en fazla işlem gördüğü bir fona yatırım yapmamaları konusunda uyardı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-01-2018 10:23 - Güncelleme: 04-01-2018 10:23

The Wall Street Journal gazetesindeki habere göre banka, 8 Aralık 2017 tarihinde yaklaşık 17 bin danışmanına gönderdiği notta Grayscale’s Bitcoin Investment Trust (GBTC) için gelen yeni işlem taleplerini “bu ürünün elverişliliği ve niteliği” bakımından onaylamadıklarını yazdı.

"RESMİ BİR BORSA DEĞİL": GBTC New York Borsası gibi resmi bir borsa değil ve borsa dışı işlemlerin yapıldığı bir piyasa. Merrill Lynch daha önce de dünyanın en büyük vadeli işlemler borsası CME borsasındaki Bitcoin vadeli işlemlerine erişimi yasaklamıştı.

Son bir yıl içinde yüzde 1300’den fazla yükselen kripto para Bitcoin hakkında, "spekülatif bir balon" olabileceğine ilişkin eleştiriler yükselmeye devam ediyor. Bitcoin coinmarketcap’e göre 15 bin 203 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasası ise bir haftada iki katına çıkarak 763 milyar dolara yükseldi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD'li bankadan bitcoin müşterilerine uyarısı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat