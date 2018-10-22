ABD'li aktris Selma Blair'e MS teşhisi konuldu!

ABD'li aktris Selma Blair, üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Blair, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, MS teşhisinin ağustos ayında koyulduğunu duyurdu.
Hastalığın etkileriyle mücadele ettiğini belirten Blair, "bazen düştüğünü, bazen elindekileri düşürdüğünü ve zihninin bulanık olduğunu" ifade etti. Selma Blair, ailesi ve dostlarının desteğiyle moral bulduğunu söyledi.
Blair, Cruel Intentions ve Vivian karakterini canlandırdığı Legally Blonde filmleriyle üne kavuşmuştu.
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