Abdest alıp darbecilerin karşısına durdular!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki direnişi temsilen yapılan Saraçhane 15 Temmuz Anıtı ile hatıra ormanlarının açılışı gerçekleştirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında hainler, ülkedeki birçok kurumla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni de işgal etmek istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara çıkan halk büyük bir direniş gösterdi.

SÜS HAVUZUNDA ABDEST ALDILAR

İstanbullular o gece Büyükşehir Belediyesi önünde tarihe not düşülecek bir kahramanlık gösterdi. Kurşunlar havada uçuşurken tek endişeleri ölüme abdestsiz yürümemek olan vatandaşlar, kurşunların üzerine süs havuzundan abdest alarak yürüdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de o gece yaşananları unutturmamak için “Saraçhane 15 Temmuz Anıtı"nı yaptı.

İki yıl önceki işgal girişimi sırasında yaşananların gelecek nesillere aktarılması ve ortaya konulan "kahramanlıkların" unutturulmaması adına yapılan "Saraçhane 15 Temmuz Anıtı'nın" açılışı İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın ettiği dualarla yapıldı.