AB'den Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı koruma hamlesi!

Son dönemde Yunanistan ile Türkiye arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Atina yönetiminin aldığı tavırlar ve uyguladığı sınır ihlalleriyle dolu politikalar nedeniyle siyasi gerilimin yaşandığı Ankara-Atina hattına AB müdahale etmeye hazırlanıyor.

AB'nin NATO'su olan PESCO (Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması) üzerinden Ege'de hamle yapmaya çalışan birlik, Akdeniz'i ve enerji sahasını kendilerine karakol ilan etmek için çalışmalar gerçekleştiriyor.

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Türkiye'nin enerji sahası olan Kıbrıs çevresinde güvenliği sağlamak amacıyla AB yönetimi PESCO üzerinden donanma göndermeye hazırlanıyor. Bu karar doğrultusunda Fransız ve Alman donanmalarının bölgeye sevki konuşulurken, anlaşma kapsamında da 6 adet Rum bölgesine destek projesi bulunuyor.

Proje kapsamında bölgeye sevkiyat yapacak olan AB'nin Türkiye ile ilişkileri daha da gergin hale getirmesi bekleniyor.

KIBRIS HAKİMİYETİNİ DARALTMA GİRİŞİMİ

PESCO ile Türkiye'nin hakimiyet alanını daraltmaya çalışan AB yönetimi bölgede yürüttüğü doğalgaz ve petrol araştırma çalışmalarını aksatmayı amaçlıyor. Bunun karşısında Türkiye ise bölgedeki etkinliğini artırmak için İHA/SİHA ve donanma gücünden faydalanarak hakimiyet alanına müdahaleye cevap vermesi bekleniyor.

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